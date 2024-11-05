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KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı
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KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı. Öğrencilerin, taahhütnamelerini 8 Kasım gece yarısına kadar onaylanması gerekiyor.

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı. Söz konusu gelişmeyi Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak duyurdu.

Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. 8 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı unutmayın. Sonuçlar için: https://turkiye.gov.tr" ifadelerini kullandı.

KYK tarafından burs ve kredi için başvurular 8 ila 13 Ekim tarihleri arasında alınmıştı.

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı

    Haberler.com / Umut Halavart - Eğitim
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