Kütahyalı çocuklar spor, bilim ve teknolojiyle buluştu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Üniversitenin Çocuk Yaz Atölyesi Projesi kapsamında Mavi Şimşek Futbol Okulu öğrencilerini üniversitede ağırladıklarını belirterek, çocukların sporun yanı sıra eğitim, bilim ve teknolojiyle buluşmasını önemsediklerini söyledi.

Çocuk Yaz Atölyesi Projesi kapsamında Mavi Şimşek Futbol Okulu'nun genç sporcuları, Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Program kapsamında çocuklar için piknik organizasyonu düzenlenirken, genç sporcular üniversitenin farklı birimlerini de ziyaret etti.

Etkinlik kapsamında BESYO, üniversite kütüphanesi ve Milli Teknoloji Atölyesi ziyaret edildi. Çocukların üniversitenin eğitim, spor, bilim ve teknoloji alanlarında sunduğu imkanları yakından tanımalarının amaçlandığı programda, genç sporculara farklı alanlarda bilgi ve deneyim kazandırıldı.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, çocukları üniversitede ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Çocuklarımız için düzenlediğimiz piknik organizasyonunda hem güzel vakit geçirdik hem de üniversitemizi yakından tanımalarına yönelik etkinlikler gerçekleştirdik. Genç sporcularımızla BESYO'yu, kütüphanemizi ve Milli Teknoloji Atölyemizi ziyaret ederek üniversitemizin eğitim, spor, bilim ve teknoloji alanlarında sunduğu imkanları yerinde görmelerini sağladık" dedi.

Özellikle Milli Teknoloji Atölyesi ziyaretinin çocuklar açısından önemli olduğunu ifade eden Kızıltoprak, çocukların teknoloji, üretim ve yenilikçi çalışmalarla tanışmalarını önemsediklerini söyledi.

Kızıltoprak, "Çocuklarımızın teknolojiyle, üretimle ve yenilikçi çalışmalarla buluşmalarını; geleceğin dünyasına dair meraklarını ve hayallerini güçlendirmelerini çok kıymetli buluyoruz. Sporun yanında eğitimin, disiplinin, azmin ve hedef sahibi olmanın önemini konuştuk. Çocuklarımızın gözlerindeki heyecan ve öğrenme isteği bizlere umut verdi" ifadelerini kullandı.

Çocukların çok yönlü gelişimini desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Kızıltoprak, "Sporla büyüyen, bilim ve teknolojiyle üreten, eğitimle güçlenen bir nesil için çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı