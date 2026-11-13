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Kütahya OSB'de meslek lisesi öğrencileri GCA Cam Ambalaj yetkililerini dinledi

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Kütahya OSB'de meslek lisesi öğrencileri GCA Cam Ambalaj yetkililerini dinledi
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Kütahya OSB'de düzenlenen söyleşide TOBB Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, GCA Cam Ambalaj yetkililerinden cam ambalaj sektörünün üretim süreçleri ve kariyer fırsatlarını dinledi. Yetkililer, iletişim ve ekip çalışmasının önemine dikkat çekti.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) düzenlenen söyleşi programında meslek lisesi öğrencileri, GCA Cam Ambalaj yetkilileriyle bir araya gelerek sektörün çalışma alanları ve kariyer fırsatları hakkında bilgi aldı.

Kütahya OSB Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa, TOBB Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı. Söyleşide GCA Cam Ambalaj İnsan Kaynakları Yöneticisi Abdurrahman Sicimoğlu ve Mekanik Bakım Teknisyeni Levent Kılıç, mesleki deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Programda cam ambalaj sektörünün üretim süreçleri, teknik bakım faaliyetleri, iş hayatındaki kariyer fırsatları ve sanayinin nitelikli iş gücünden beklentileri ele alındı. İnsan kaynakları süreçlerinden teknik uzmanlık gerektiren çalışma alanlarına kadar farklı konularda bilgi verilen söyleşide, meslek hayatında teknik bilgi ve becerilerin yanı sıra iletişim, ekip çalışması ve sürekli öğrenmenin önemine dikkat çekildi.

İnteraktif şekilde gerçekleştirilen programda öğrenciler, merak ettikleri soruları sektör temsilcilerine yönelterek iş hayatına ilişkin bilgi edinme fırsatı buldu. Karşılıklı görüş alışverişiyle devam eden söyleşinin, öğrencilerin mesleki farkındalıklarının artırılmasına ve gelecek hedeflerini şekillendirmelerine katkı sağladığı belirtildi.

Kütahya OSB Müdürlüğü yetkilileri, eğitim ile sanayi arasındaki iş birliğini güçlendiren bu tür etkinliklerle gençlerin mesleki gelişimlerini desteklemeye ve teorik bilgilerini sektör deneyimleriyle pekiştirmelerine imkan sağlamaya devam edeceklerini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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