Konyaaltı Belediyesi'nin düzenlediği Kukla ve Oynatımı Yaz Atölyesi çocukları eğlendiriyor

Konyaaltı Belediyesi Tiyatro Akademisi Çocuk ve Gençlik Tiyatroları'nın düzenlediği Kukla ve Oynatımı Yaz Atölyesi'nde çocuklar renkli ve farklı kuklalar yapıyor. Kukla dersleri çocukların dikkat, konsantrasyon ve oyun becerilerini geliştiriyor.

Konyaaltı Belediyesi'nin düzenlediği "Kukla ve Oynatımı Yaz Atölyesi"nde çocuklar birbirinden renkli ve farklı kuklalar yapıyor.

Konyaaltı Belediyesi Tiyatro Akademisi Çocuk ve Gençlik Tiyatroları'nın 7 ve 12 yaş çocuklara özel düzenlediği "Kukla ve Oynatımı Yaz Atölyesi" çocuklar tarafından oldukça beğenildi. Haftanın 4 günü verilen derslerde kursiyerler parmak,el ve ip kuklasının yanı sıra birbirinden renkli ve farklı kuklalar yapıyor. Timsahtan tırtıla, kuştan hayvan figürlerine kadar çok sayıda kukla yapan çocukların en çok tercih ettikleri kuklalar ise kuşlar ve kelebekler oldu.

"Konsantrasyon ve oyun becerisi"

Kuklaların insan beyninin üç ayrı bölümünün aynı anda çalışmasını sağlayan önemli objelerden biri olduğuna vurgu yapan Kukla ve Oynatımı Yaz Atölyesi Eğitmeni ve tiyatro oyuncusu Bülent Patoğlu, "Biz bu teknikte aslında çocukların, dikkat, konsantrasyon ve oyun becerilerini geliştiriyoruz. Kukla dersleri çocukların derslerinde de başarılı olmalarını sağlıyor" dedi. Atölyede ilk olarak kartondan el kuklası yaptıklarını anlatan Patoğlu, "Kuklaları nasıl tutmaları gerektiğini, nasıl konuşturmaları gerektiğini öğrendiler. Ardından parmak kuklalarına geçtik, katlama kesme, boyama yapıştırma tekniklerimizi kullandık. Timsahtan tırtıla, kuştan hayvan figürlerinin tamamına hatta insan figürlerine kadar pek çok yapmak mümkün. Sonrasında mandal kuklaları yaptık " diye konuştu.

"Kendilerini ifad eediyorlar"

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de, kursları açarken temel amaçlarının çocuklara yaptıkları kuklalarla kendilerini ifade etme yeteneği kazandırmak olduğunu söyledi. Çocukların kukla atölyelerinde oldukça eğlenceli vakit geçirdiklerini belirten Esen, "Kurslarımız oldukça ilgi gördü. Güz döneminde de yeni kukla atölyeleri açacağız. Güz dönemindeki kurslarda çocukların doğaçlama ile ilgili ortaya koydukları hikayeleri hocaları derleyecek ve bunlarla sahnede bir oyun oynayacaklar" dedi.

"Eğleniyoruz"

Atölyeye katılan Elif Ada Yüksel, "Kukla atölyesine dört haftadır geliyorum. Bir sürü kukla yaptık. Hepsini oynatabiliyoruz. Mandal, ahşap ve ejderhalardan kuklalar yaptık. Burada çok güzel vakit geçiriyoruz. Çok eğleniyorum" dedi. Atölyeye katılan Lorin Kaya da, "Kelebek yaptım. İlk olarak kelebek çizdim. Onu boyadım ve kestim. Sonra çubuklarını yapıştırdım. Arkadaşlarıma tavsiye ediyorum. Bu kurs çok eğlenceli" diye konuştu. - ANTALYA