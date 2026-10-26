Kastamonu Üniversitesi binicilik ekibi Red Pony Kupası'nda iki birincilikle başladı

Kastamonu Üniversitesi binicilik ekibi, Ankara'da düzenlenen Red Pony Kupası'nda elde ettiği derecelerle büyük başarıya imza attı.

Ankara'da düzenlenen Red Pony Kupası Engel Atlama Yarışmalarına katılan Kastamonu Üniversitesi Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu binicilik ekibi, elde ettiği derecelerle üniversiteyi başarıyla temsil etti. Öğretim Görevlisi Ayhan Şanlı'nın ekip şefliğinde yarışmalara katılan üniversite ekibinde yer alan Bahar Gülse Çeliker, organizasyonun ilk gününde Sirius de Virton isimli atıyla yarışmasını birincilikle tamamladı. Aynı gün genel klasmanda da ekip olarak birincilik elde eden Kastamonu Üniversitesi, organizasyona iki birincilikle başladı. Çeliker, ikinci gün yarışmalarında ise üçüncülük kupasını kaldırarak başarısını sürdürdü.

Geçen yıl katıldığı organizasyonda tek üniversite olarak yer alan ve birincilik kupası kazanan Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu ekibi, bu yıl elde ettiği derecelerle başarılarına yenilerini ekledi. Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulunda, başta Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünün desteği ve girişimleriyle hayata geçirilen bin metrekarelik kapalı manej alanı ve bünyesindeki atlarla Atçılık ve Antrenörlüğü Programı'nın eğitim ve sportif faaliyetleri güçlendirildi. Öğrencilerin uygulamalı eğitim imkanlarının artırılmasıyla birlikte yarışmalarda kazanılan deneyimlerin de mesleki ve sportif gelişimlerine katkı sağlaması hedefleniyor.

Organizasyonun ardından yapılan değerlendirmede, sağladığı destekler dolayısıyla Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğüne ve finansman katkısı sunan Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanlığına teşekkür edildi. Öğrencilerin sportif gelişimini destekleyen bu başarıların, Kastamonu Üniversitesinin binicilik alanında ulusal düzeyde tanınırlığına da katkı sunduğu belirtilerek, üniversiteyi yarışma sahalarında yeni başarılarla temsil etme hedefi vurgulandı.

Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Tolga Ulusoy, kendilerine her zaman destek olan Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal'a ve finansman desteği sağlayan Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanlığına, ekip şefi Öğretim Görevlisi Ayhan Şanlı'ya ve öğrencilere teşekkür etti.

Ulusoy, hedeflerinin, öğrencilerin mesleki ve sportif gelişimlerini desteklerken, Kastamonu Üniversitesinin ise ulusal yarışmalarda yeni başarılarla temsil etmeyi sürdürmek istediklerini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı