Kars'ta eğitim yatırımları yükseliyor: GAMP Lisesi ve Tarım Lisesi inşaatlarında inceleme

Kars'ta eğitim alanında hayata geçirilen önemli yatırımlardan olan Gazi Ahmet Muhtar Paşa (GAMP) Lisesi ve Tarım Lisesi inşaatlarında çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yapımı süren okul binalarında gerçekleştirilen imalatları yerinde inceleyen yetkililer, projelerin son durumu hakkında bilgi aldı.

İncelemelere İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Fatih Tekcan ile Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Bozan katıldı. Yetkililer, yüklenici firma temsilcilerinden devam eden çalışmalar hakkında detaylı bilgi alarak inşaat sahalarında incelemelerde bulundu.

Özellikle Tarım Lisesi projesinin Kars için büyük önem taşıdığına dikkat çekilirken, bölgenin tarım ve hayvancılık potansiyeline katkı sağlayacak nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinde okulun önemli bir rol üstleneceği ifade edildi. Tarım alanında eğitim verecek modern bir kampüs olarak planlanan okulun, öğrencileri sektöre donanımlı şekilde hazırlaması hedefleniyor.

GAMP Lisesi inşaatında da çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda sürdüğü belirtilirken, tamamlandığında öğrencilerin çağdaş eğitim şartlarına kavuşacağı vurgulandı. Eğitim altyapısını güçlendirecek projelerin, Kars'ın geleceğine yapılan önemli yatırımlar arasında yer aldığı kaydedildi.

Öte yandan eğitim yatırımlarının kentin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacağı belirtilerek, devam eden çalışmaların Kars'a hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Kars'ta yükselen eğitim yatırımlarıyla birlikte gençlerin daha modern ve nitelikli eğitim ortamlarında öğrenim görmesi amaçlanırken, tamamlanacak projelerin bölgenin eğitim kalitesine önemli katkılar sunması bekleniyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı