Kapadokya Üniversitesi ve Özel Medical Palace Hastanesi Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Kapadokya Üniversitesi ve Özel Medical Palace Hastanesi arasında eğitimde iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, üniversite öğrencilerinin hastanede eğitimlerini geliştirmesi ve ortak çalışmalar yapılması hedefleniyor.

Kapadokya Üniversitesi ve Özel Medical Palace Hastanesi arasında eğitimde iş birliği protokolü imzalandı.

Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar ve Özel Medical Palace Hastanesi Mesul Müdürü Dr. Ahmet Öksüzkaya'nın imzaladığı iş birliği protokolü çerçevesinde, Kapadokya Üniversitesi KMYO Sağlık Programları ve Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (SBYO) öğrencilerinin, Özel Medical Palace Hastanesine bağlı kuruluşlarda eğitimlerini geliştirmesi ve desteklenmesi hedefleniyor. Kapadokya Üniversitesi ve Özel Medical Palace Hastanesi arasında sektörel sorunlara çözüm bulma konusunda birbirlerinin bilgi ve deneyimlerinden faydalanacak.

Ayrıca eğitim toplantıları düzenleyecek ve ortak araştırmalar yapılması konusunda destek sağlanacak. - NEVŞEHİR