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İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Haberler.com'a yılın en iyi haber sitesi ödülü

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İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından düzenlenen "10. Medya Ödülleri Töreni" ile ödüller sahiplerini buldu. Törende, öğrencilerin oylamalarıyla medya, sanat ve spor dünyasının duayen isimleri 70 farklı kategoride ödüllendirildi. Haberler.com'a yılın en iyi haber sitesi ödülü verildi.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), Medya Ödülleri Töreni'nin 10'uncusu gerçekleştirdi. Üniversitenin Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu'nda düzenlenen ödül törenine sanat, futbol ve medya camiasından katılım sağlandı. Öğrencilerle bir araya gelen sektör duayenleri, deneyimlerini öğrencilerle birebir paylaşma fırsatı buldu.

HABERLER.COM'A EN İYİ HABER SİTESİ ÖDÜLÜ VERİLDİ

Türk Sporuna Değer Katanlar Ödülü'nü Ali Limoncu alırken; Sporda Yaşam Boyu Onur Ödülü Şansal Büyüka'ya verildi. Yılın Tv Kanalı- TV8 olurken, Yılın En İyi Haber Sitesi ödülü Haberler.com'a verildi. Müzikte Onur Ödülü ise Yavuz Bingöl'ün oldu.

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Haberler.com'a yılın En iyi haber sitesi ödülü

"GENÇLERLE HAYAT TECRÜBEMİ, DENEYİMLERİMİ PAYLAŞMA FIRSATI BULDUM"

Ödül için öğrencilere teşekkürlerini sunan Yavuz Bingöl, "Gençlerden ödül almak bizim için çok önemli. Özellikle, sonuçlar anketlerden çıkınca daha da önemli oluyor. Bunlar bizim için sembolik ancak işimizi motive eden şeyler. Bugün burada gençlerle olmaktan çok mutluyum. Bu vesileyle onlarla tecrübelerimi, hayat deneyimlerimi paylaştım. Hepimiz aslında öğrenciyiz. Öğrenciliğimiz hiç bitmiyor. O yüzden gençlerle bir araya gelmeye özen gösteriyorum" şeklinde konuştu.

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Haberler.com'a yılın en iyi haber sitesi ödülü

"GENÇLERİMİZİN, 'İLERDE BEN DE BÖYLE OLACAĞIM' DİYE DÜŞÜNMESİNİ SAĞLIYORUZ"

Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, "Medya Ödülleri Törenlerimiz artık üniversitemizde klasikleşti. Bundan sonra da düzenleyeceğiz. Burada maksadımız; duayenlerimizi okulumuzda ağırlamak; öğrenci ve hocalarımızla buluşturmaktır. Duayenler vasıtasıyla öğrencilerimizin hayallerini, ideallerini ve hedeflerini büyük tutmasını amaçlıyoruz. Öğrencilerin de ideallerinin peşinden gitmesi; hayallerini büyük tutarak ilerlemesi bizler için çok değerli. Öğrencilerin her birisinin birer idolü olmasını ve 'ilerde ben de böyle olacağım' diye düşünmesini sağlıyoruz" dedi.

Haberler.com / Melis Yaşar - Eğitim

İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbul Spor Medya Eğitim Kültür Sanat Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Perwer:

Başarılarla ismini duyuramayan bu üniversite, sizlere ödül vererek en azından ismini belli bir kesime duyurmuş oldu. Yani sizinHabercilik başarınız ile üniversitenin akademik başarısı paralel gidiyor.?

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Fatih Demirci:

Tebrikler

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