İstanbul Coffee Festivali Türk Telekom Prime ile Başlıyor

İstanbul Coffee Festivali, Türk Telekom Prime ayrıcalıkları ile 14-17 Eylül'de Tersane İstanbul'da düzenlenecek. Türk Telekom Prime, festivalde birbirinden özel sanatçıları festival sahnesinde dört gün boyunca katılımcılarla buluşturacak. Festivalde Türk Telekom Prime müşterilerine yüzde 50 indirimli bilet satışı ve özel kapıdan giriş ayrıcalığı sunulacak.

İstanbul Coffee Festivali (ICF), Türk Telekom Prime ayrıcalıkları ile 14-17 Eylül'de Tersane İstanbul'da düzenlenecek.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin yaşamın birçok alanında müşterilerinin hayatına renk katacak ayrıcalıklar sunan markası Türk Telekom Prime, bu yıl da İstanbul Coffee Festival'de birbirinden özel sanatçıları festival sahnesinde dört gün boyunca katılımcılarla buluşturacak.

Tersane İstanbul'da düzenlenecek festival, ICF Türk Telekom Prime sahnesi ile renklenecek.

Verilen bilgiye göre, Türk Telekom Prime, her yıl olduğu gibi bu yıl da yüzde 50 indirimli bilet satış ve özel kapıdan giriş ayrıcalığı sunuyor. Festivalin tadını çıkaran kahveseverleri festival alanlarında kurulacak Türk Telekom Prime Lounge alanında sürpriz hediyeler, ikramlar ve ödüllü yarışmalarla keyifli vakit geçirecekleri bir deneyim bekliyor.

ICF Türk Telekom Prime sahnesinde dört gün boyunca birbirinden özel sanatçıların sahne alacağı, İstanbul Coffee Festival'de bu sene de birçok etkinlik katılımcılarla buluşacak. Farklı damak tatlarına uygun kahve alternatiflerinin bulunduğu deneyim alanları, İstanbul'un ünlü kahve markalarından üçüncü nesil kahvecilere kadar birbirinden farklı üreticilerin stantları, workshoplar, atölyeler ve daha birçok eşsiz deneyim fırsatları 14 Eylül'de Tersane İstanbul'da başlıyor.

Festivale katılmak isteyen Türk Telekom Prime müşterileri biletleri Biletino üzerinden alabilecek.

Türk Telekom Prime'ın mobil veya evde internet müşterileri, PRIME FESTIVAL TCKN yazarak 6262'ye mesaj atarak yüzde 50 indirimli bilet satış ve Prime'lılara özel kapıdan sıra beklemeden giriş hakkına sahip olacak.