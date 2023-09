Hakkari Emniyet Müdürlüğü Öğrencilere Rol Model Ziyaretleri Yapıyor

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, normal görevlerinin yanında halkla ilişkiler ve eğitime büyük önem vererek, öğrencilere yönelik 'rol model' ziyaretlerini sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz'ın talimatlarıyla sosyal ve kültürel faaliyetlerini sürdüren Hakkari polisi, eğitime de büyük destek veriyor. Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri; yaptıkları ev, esnaf ve okul ziyaretleriyle vatandaşları hırsızlık, dolandırıcılık, kapkaç, yankesicilik gibi her türlü asayiş olaylarına karşı bilgilendiriyor. Toplum hayatının her alanında görev yapan polisler, kendilerine iletilen sorunları sadece dinlemekle kalmayıp bunların üzerine titizlikle eğiliyorlar. Rapor haline getirdikleri sorunları ilgili makamlara anında ileten ekipler, sorunun çözümünde de görev alıyorlar. Yöre halkının düğün törenleri ve taziyelerine de katılan polis, yöre halkı tarafından tam not aldı. Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilere meslek tanıtımı ile rol model olmaları amacıyla Hakkari- Çukurca karayolu üzerinde bulunan Çimenli köyü Borsa İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret etti. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Fatih Ünsal, Hakkari Üniversitesi'nde görevli Öğretim Üyesi Dr. Müge Haylı ile birlikte meslek tanıtımı ve kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi. Polis memurları beraberinde getirdiği değişik oyuncak ve kırtasiye setlerine kendi elleri ile öğrencilere hediye ettiler. Kanka polis sevinci yaşayan Çimenli köyü öğrencileri, polis ekipleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek, bu güzel etkinlikten dolayı kendilerine teşekkür ettiler. - HAKKARİ