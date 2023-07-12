Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mezuniyet Törenine Katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin mezuniyet törenine katıldı. Törene Bakan Bak'ın yanı sıra, Gaziantep Valisi Kemal Çeper, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, milletvekilleri, kurum müdürleri, öğrenciler ve velileri katıldı.

'1 MİLYON ÖĞRENCİYİ MİSAFİR ETMEYE HAZIRLANIYORUZ'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, mezun olan öğrencileri tebrik ederek, gençlerin Türkiye'nin yarınlarında önemli görevler üstleneceğini söyledi. Kredi Yurtlar Kurumu yurtları ile ilgili ciddi hazırlıklar içerisinde olduklarını kaydeden Bakan Bak, 1 milyon öğrenciyi misafir etmeye çalıştıklarını söyledi. Mezun olan öğrencilere de tavsiyelerde bulunan Bakan Bak, Gençlerimize en büyük tavsiyem mezun olunca hayallerinizin peşinde koşmaya devam edin. Lisan öğrenmeye, müteşebbis olmaya çalışın. Çevrenizle diyalogunuzu arttırın. Uyum ve sevgi içerisinde dostlar kazanıp, dostlar biriktirin. Biz genç bir ülkeyiz. Cumhuriyetin yüzüncü yılında daha yapacak çok işimiz var. Gelişen büyüyen güçlü Türkiye için siz gençlere ihtiyacımız var. Kalyoncu ailesinin bu manada üniversite ile eğitime yaptığı hizmet çok büyük. Bizim büyük hedeflerimiz var. KYK yurtlarında 1 milyon öğrencimizi misafir etmek için hazırlık yapıyoruz. Geçen yıl 870 bin öğrenci bu yurtlarımızdan istifade etti. Onların üniversite hayatlarını kolaylaştırdık. Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir alt yapıya sahip. Bu süreçte biz gençlere güveniyoruz. Bu ülkeyi daha güçlü hale getireceklerdir'dedi.

KALYONCU SİZLERİN BAŞARILARI ÜLKEMİZİ DAHA DA İLERİYE TAŞIYACAK

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ise bu yıl 1578 öğrencinin mezun olduğunu ifade ederek, bu öğrencileri hayallerine ve yarınlara uğurladıkları için mutlu olduklarını dile getirdi. Gençlerin ülke geleceğinin teminatı olduğunu kaydeden Kalyoncu, Sizler, ülkemizin, istikbalimizin teminatısınız. Sahip olduğunuz potansiyel, ülkenizin kalkınması ve ilerlemesi için büyük bir güç. Sizlerin başarıları, ülkemizi daha da ileriye taşıyacak ve dünyaya örnek olacak. Gelecek sizinle şekillenecek. Bizim görevimiz de yarınlarımızı inşa edecek, ülkemizi başarılarıyla gururlandıracak olan sizlere rehberlik etmektir. Bu bilinçle üniversitemizi de çağın koşullarına göre geliştirmeye azami özen gösteriyoruz. 15'inci yaşımızı kutladığımız bu genç yaşımıza çok büyük başarılar sığdırdık. Depremi yaşamış şehirlerden biri olmamıza rağmen, bu sene üniversitemize kazandırdığımız Turizm Fakültesi ve Dijital Oyun Tasarım bölümüyle birlikte, 9 fakülteye ve 34 bölüme ulaştık. Tüm vakıf üniversiteleri arasında öğrenci memnuniyeti ve doluluk oranında 9'uncu sıraya yükseldik. Mezunlarımız istihdama kazandıran 10'uncu üniversiteyiz. İlim ve bilim yolunda 15 yıldır emeği geçen herkese bu vesileyle teşekkürlerimiz sunuyorum. Bu yıl bin 578 gencimizi daha mezun ederek hayallerine ve yarınlarına uğurluyoruz. 15 yılda hayatlarına dokunduğumuz toplam mezun sayımız ise 16 bin 872 oldu. Daha da önemlisi bu kısa sürede 12 bin 730 öğrencimizi burslu okuttuk, halen 4 bin 587 öğrenciyi burslu okutmakta olan bir vakıfız. Öğrencilerimizin değerli ailelerini de değerlendirdiğimizde hayatlarına dokunduğumuz, hayallerine ortak olduğumuz kişi sayısı 100 binlere yaklaşıyor. Gurur, sevinç, hüzün ve anmayı bir arada yaşadığımız bu yılki mezuniyet, hayatın en zor taraflarıyla sınandığımız bir zaman diliminde gerçekleşiyor. Hayatın zorluklarına rağmen gösterdiğiniz gayret ve çabalar neticesinde elde ettiğiniz başarılardan dolayı gurur duymalısınız. diye konuştu.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere plaket ve hediyeler verildi. (DHA)