Erzincanlı Öğrenciler 180 Bin Sebze Fidesi Üretti

ERZİNCAN Gül Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin derslerde öğrendiklerini seralarda uygulayarak yetiştirdikleri sebze fideleri, üreticilere satılacak. 15 tür 25 çeşitten oluşan 180 bin sebze fidesinin satışından elde edilecek gelir, okulun döner sermayesine katkı sağlayacak.

Erzincan'da 40 öğretmeni ve 400 öğrencisiyle laboratuvar, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği ile tarım bölümlerinde eğitim öğretim veren Gül Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, tarım ve hayvancılık sektörüne kalifiye eleman yetiştiriyor. Teorik eğitimin yanı sıra uygulamanın da yapıldığı lisede özellikle tarım sektörüne önemli katkılar sağlanıyor. Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi'nin desteğiyle kurulan fide üretim serası öğrencilerin öğrendiklerini pratiğe dökme merkezi oldu. Derslerde öğrendiklerini seralarda uygulayan öğrencilerin yetiştirdikleri sebze fideleri kentin tarımsal üretimine de katkı sağlıyor.

180 BİN FİDE ÜRETTİLER

Okul bahçesindeki serayı, üretim merkezine dönüştüren Gül Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, şubat ayıyla birlikte toprakla buluşturdukları tohumları büyük bir itinayla büyüttü. Öğrenciler, dersleri kapsamında domates, biber, patlıcan, kabak, kavuz, karpuz, maydanoz, mor reyhan, karalahana gibi 15 tür sebze ve meyveden 25 çeşit 180 bin fide üretmeyi başardı. Öğrencilerin emekleriyle üretilen fidelerin, üreticiyle buluşması için hazırlıklar başlatıldı. Mayıs ayıyla birlikte üreticilere satılması hedeflenen fideler, okul sermayesine de katkı sağlayacak.

'ÜRETİME KATKI SAĞLIYORUZ'

Gül Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Alan Şefi Sibel Muşlu, "Teorik eğitimin yanı sıra işimizi pratiğe dökerek, öğrencilerimize yaparak, yaşayarak eğitim imkanı sunuyoruz. Burada tohum üretimi ile başlayıp fide üretimimizi gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz bu süreçte çok emek vererek çalıştılar. Çiftçilerimize kaliteli üretim yapmaları için güzel hibrit çeşitler yetiştirdik. Fideler yetiştirdik. Burada domates, biber, patlıcan, kabak, kavuz, karpuz, maydanoz, mor reyhan, karalahana gibi fide çeşitlerimiz yer almaktadır. Toplamda 180 bine yakın fidemiz var. Domatesi kendi içerisinde yer domatesi, sırık domatesi, hibrit çeşitleri olarak yetiştirdik. Bu serada domates, biber, salatalık, kavun, karpuz çeşitleri olarak toplamda 25'e yakın sebze fidesi yer almaktadır. Satışlarımız mevcut. Satış sonrası kalan fidelerimizi de kendi okulumuzun tarlasında ekim yapıyoruz. Ayrıca bir seramız daha var. Orada da yine domates yetiştiriciliği yapıyoruz. Bu şekilde üretime katkı sağlıyoruz" diye konuştu.

Derste öğrendikleri bilgileri serada uyguladıklarını belirten 11'inci sınıf öğrencisi Zarina Mevlütoğulları, "Tohum halinde ekip büyüyene kadar bekledik. Gerekli işlemi yaptıktan sonra fideleri seramıza taşıdık. Fideler biraz daha filizlendikten sonra satışa sunulacak. Fidelerimiz okulumuza katkı sağlayacak" dedi.

Fidelerin ekim, dikim ve bakım işlerini yaptıklarını ifade eden 11'inci sınıf öğrencisi Gamze Nur Özsoy, okulda öğrendikleri bilgilerin birer altın bilezik olacağını söyledi.

Şubat sonlarına doğru kasalarda çimlendirdikleri tohumları seraya ektiklerini anlatan 11'inci sınıf öğrencisi Eren Ağgün, "Biz burada fide üretimi yapıyoruz. Şubat ayının sonlarına doğru kasalarda çimlendirmeye başladığımız tohumlarımız şimdi yetiştiler. Allah'ın izni ile bir haftaya kadar piyasaya süreceğiz. Burada öğrendiğimiz bilgiler gelecekte kendi seralarımızda bize yardımcı olacak" ifadelerini kullandı.

Okullarının 3 alanda eğitim öğretim verdiğini belirten Gül Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Karataş şunları söyledi:

"Okulumuzda laboratuvar, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği ile tarım alanında eğitim veriliyor. Tarım alanında çocuklarımız derste gördükleri teorik bilgileri sahada özellikle sera alanında uygulamaya koyuyorlar. Tohumdan yetiştirerek, üreticimize teslim edene kadar bütün aşamalarını burada yapıyorlar. Önümüzdeki mayıs ayının birinci ya da ikinci haftasında halkımıza arz edeceğiz."