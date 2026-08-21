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Erzincan TSO'dan Öğrencilere Burs Artışı: 2.500 Liraya Yükseltildi

Erzincan TSO'dan Öğrencilere Burs Artışı: 2.500 Liraya Yükseltildi
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Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Mehmet Ali Aksu başkanlığında gerçekleştirildi.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Mehmet Ali Aksu başkanlığında gerçekleştirildi.

Odanın toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Yönetim Kurulu üyeleri ve Meclis üyeleri katıldı. Toplantıda, Erzincan iş dünyasının mevcut durumu, üyelerden gelen talep ve beklentiler ile önümüzdeki dönemde yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından tüm maddeler oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda öğrencileri ilgilendiren önemli bir karar da alındı. Erzincan TSO tarafından öğrencilere verilen aylık burs miktarının yeni eğitim döneminde 1.500 liradan 2.500 liraya yükseltilmesi kararlaştırıldı.

Burs desteğinin artırılmasıyla öğrencilerin eğitim giderlerine daha fazla katkı sunulması hedefleniyor.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Erzincan TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, odanın önceliğinin üyelerin talep ve beklentilerine çözüm üretmek olduğunu belirtti.

Tanoğlu, üyelerle sürekli iletişim halinde olduklarını ifade ederek, iş dünyasının sorunlarını ilgili kurumlara taşıdıklarını ve çözüm üretmeye çalıştıklarını söyledi.

Erzincan ekonomisinin güçlenmesinde işletmelerin büyümesi, yeni yatırımların yapılması ve istihdamın artırılmasının önemine dikkati çeken Tanoğlu, odanın üyelerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.

Öğrencilere yönelik burs desteğine de değinen Tanoğlu, gençlerin eğitimine yapılan katkının Erzincan'ın geleceğine yapılan yatırım olduğunu ifade etti.

Tanoğlu, öğrencilerin eğitim hayatında desteklenmesinin yanı sıra gelecekte kentin üretimine, yatırımına ve istihdamına katkı sağlayacak bireylerin yetişmesine katkı sunmayı amaçladıklarını belirtti.

Erzincan TSO Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı, gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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