Edirne Belediyesi'nden Ücretsiz Müzik Kursları

Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarı'nda 2023-2024 eğitim-öğretim yılında gerçekleştirilecek piyano, keman, yan flüt, klarnet ve viyolonsel kurslarının seçmeleri yoğun bir ilgiyle tamamlandı. Ücretsiz kurslara katılmak isteyen öğrenciler, yeteneklerini sergiledi, kendilerine bu imkanı sağlayan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a teşekkür etti. Yaklaşık 300 öğrencinin katıldığı yetenek sınavını geçen 125 öğrenci kurslara katılmaya hak kazanacak.

Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarı'nda 2023-2024 eğitim-öğretim yılında gerçekleştirilecek piyano, keman, yan flüt, klarnet ve viyolonsel kurslarının seçmeleri yoğun bir ilgiyle tamamlandı. Ücretsiz kurslara katılmak isteyen öğrenciler, yeteneklerini sergiledi, kendilerine bu imkanı sağlayan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a teşekkür etti. Yaklaşık 300 öğrencinin katıldığı yetenek sınavını geçen 125 öğrenci kurslara katılmaya hak kazanacak.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın talimatlarıyla kurulan Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarı Edirne'nin çocuklarına hizmet etmeye devam ediyor. Tiyatrodan müziğe birçok dalda ücretsiz eğitim imkanı sunan Belediye Konservatuvarı'nın 2023-2024 eğitim-öğretim yılı piyano, keman, yan flüt, klarnet ve viyolonsel kursları da yoğun talep gördü.

Yeni dönem seçmeleri yapılan piyano, keman, an flüt, klarnet ve viyolonsel kursları için ön kayıt yaptıran yaklaşık 300 çocuk, 16-17 Eylül günlerinde gerçekleştirilen yetenek sınavına katıldı. Büyük heyecan yaşayan çocuklar, yeteneklerini sergilemek için sabırsızlandı. Kendilerine ücretsiz müzik eğitimi imkanı veren Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a teşekkür etti.

Yetenek sınavında, alanlarında uzman olan eğitmenler, çocukların beden yapısı, ses, diksiyon ve kulak yapısı gibi özelliklerine baktı. Yetenek sınavını geçen 125 öğrenci, seçtikleri enstrümanlarda bir yıl boyunca ücretsiz olarak eğitim görecek. Kurslara katılmaya hak kazanan öğrencilerin isimleri, www.edirne.bel.tr adresinden ve Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarı'nın resmi Instagram hesabında duyurulacak. Duyurunun ardından Yetenek Sınavını geçen 125 öğrenci, Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarı'nda kesin kayıt işlemlerini yaptırabilecek.