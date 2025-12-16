Down sendromlu Harun Efe, yetenekleriyle öğretmenlerinin gururu oldu

Konya'da yaşayan 16 yaşındaki down sendromlu Harun Efe Türk, hem Futsal Milli Takımı'nda ay-yıldızlı formayı giyiyor hem de özel eğitim meslek okulunda fotoğrafçılık ve geleneksel ciltleme sanatındaki yeteneğiyle çevresindekilere ilham kaynağı oluyor.

Özel eğitimde fark yaratan projeleriyle adından söz ettiren Karatay Özel Eğitim Meslek Okulunda tüm öğrenciler gibi down sendromlu Harun Efe de yetenek ve azmiyle dikkati çekiyor. Okulun "Sanatta, sporda, eğitimde, üretimde biz de varız" sloganını, adeta kişiliğinde somutlaştıran Harun, "on parmağında on marifet" dedirten çok yönlü kabiliyetleriyle okuluna değer katıyor.

MAHALLELİNİN YIPRANMIŞ KUR'AN-I KEREM'İNİ TAMİR ETTİ

Öğretmenlerinin üzerine titrediği Harun Efe, geleneksel Türk İslam sanatında ciltlemeyi de öğreniyor. Bu alanda 3 aydır eğitim alan Türk, mahalleden getirilen yıpranmış Kur'an-ı Kerim'in cilt ve kapağını yeniledi. Ayrıca okulda fotoğrafçılık eğitimi de alan Türk, toplantı ve organizasyonlarda yaptığı çekimlerle bu alanda da yeteneğini konuşturdu.

Down Futsal Milli Takımı'nda forma giyen Harun Efe Türk, haziranda düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda ter döktü. Okul idaresi, atölye öğretmenleri ve sınıf öğretmeni, Harun'un bu çok yönlü yeteneklerini desteklemek için yoğun çaba gösteriyor. Harun Efe, özel gereksinimli bireylerin doğru yönlendirme ve destekle hangi noktalara ulaşabileceğinin en güzel örneklerinden biri olarak parlıyor.

'10 PARMAĞINDA 10 MARİFET OLAN BİR ÇOCUK'

Karatay Özel Eğitim Meslek Okulu öğretmeni Mustafa Perçin, AA muhabirine, Sıfır Atık Projesi'nde Harun ve arkadaşlarının, atık malzemelerden defter, zarf ve kutu gibi ürünlerle geri dönüşüme katkıda bulunduğunu söyledi.

Harun'un el becerisini geliştirdiğine dikkati çeken Perçin, şöyle konuştu: "Harun'un el becerisi çok iyi. Hem sportif hem de sanatsal alanlarda yetenekli. Bu yüzden üzerine yoğun olarak çalışıyoruz. Her çocuk için bireysel bir eğitim planı (BEP) yapıyoruz. Hepsinin kendi alanında gelişmesini destekliyoruz. Şu anda Harun, el becerileri ve sanatsal yetenekleriyle öne çıkıyor. Kur'an-ı Kerim ciltlemede yeteneklerini gözlemlediğimiz için bu alana yönlendiriyoruz. Harun'un ayrıca fotoğrafçılık konusunda da ekstra bir yeteneği var. Öncelikle okul içi fotoğraf çekimleri yaptık, ardından okul dışı çekimlere geçiş yaptık. Geçenlerde bir kongrede fotoğrafçı olarak görev aldı ve başarısını gördükçe daha da ilerlemesi için yeni projeler geliştirmeye çalışıyoruz. Amacımız, onun bir beceri kazanması, sosyalleşmesi ve iletişim becerilerini geliştirmesi. Harun, Down Futsal Milli Takımı'nda ülkemizi uluslararası arenada, İtalya'da başarıyla temsil etti. Harun, 10 parmağında 10 marifet olan bir çocuk. Ailesine de sevgiler, çünkü çok güzel yetiştirmişler."

Karatay Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Soner Selçuk Tekeli de her öğrencisiyle olduğu gibi Harun Efe ile de gurur duyduklarını belirterek, öğrencinin her alanda kendisini geliştirecek kapasiteye sahip olduğunu vurguladı.

EVDE ÇAY SERVİSİ BİLE YAPIYOR

Anne Esra Türk ise Harun Efe'nin evde de işlere elinin yatkın olduğunu belirterek, "Günlük hayatında da çok düzenlidir. Çay servisi yaparken de çok tertipli ve güzel yapar. Kendisinin becerileriyle gurur duyuyorum. Gittiği yerlerde de öğretmenleri de çok ilgi gösteriyor. Bundan da çok mutluyum." diye konuştu. Harun Efe Türk ise kendisinin okulda keyifli vakit geçirdiğini belirterek, futbolun yanı sıra fotoğrafçılığı ve ciltlemeyi severek yaptığını söyledi.