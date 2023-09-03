CHP Milletvekili Ayhan Barut, Eğitim Harcamalarının Arttığını Söyledi

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, yeni eğitim öğretim yılıyla ilgili olarak öğrencilerin eğitim harcamalarının arttığını ve bu durumun aileleri zor durumda bıraktığını belirtti. Barut, Milli Eğitim Bakanlığı ve AKP iktidarını sorunları çözmeye davet etti.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, yeni eğitim öğretim yılıyla ilgili "Okullar açılıyor ama insanlarımız çocuklarının okul çantasından kıyafetlerine, defter-kalemden, silgi ve kalem açacağına kadar okul gereksinimlerini nasıl temin edeceğini kara kara düşünüyor. Niye? Çünkü her şey fahiş oranda zamlandı, maaşlar ise enflasyon ile birlikte eridi gitti. Okul servisi ve yemek ücretleri velilerin ödeyeceği gibi değil. Parasız eğitim ve eğitimde fırsat eşitliği için sorunları görmezden gelip oralı olmayan Milli Eğitim Bakanlığı ve AKP iktidarını kangrene dönen bu sorunları çözmeye davet ediyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışm" a takvimine göre 2023-2024 eğitim öğretim yılı 11 Eylül Pazartesi günü başlayacak. CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, öğrencilerin eğitim harcamalarının fahiş fiyatlarda arttığına dikkat çekerek şunları söyledi:

"DEFTERİ, SİLGİSİ, KALEMİ, SERVİSİ FAHİŞ ZAMLANDI"

"İlkokul ve ana sınıflarına başlayacak öğrenciler için alışma haftası gelirken Türkiye'de ilk, orta ve yükseköğretimde eğitimler de bir hafta içinde başlayacak. Yeni eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin okul-ders ihtiyaçları, servis ücretleri ve yemek parası gibi sorunlarla boğuşan aileler ise geçen seneye oranla en az 2 kat artan masrafları kara kara düşünüyor. AKP'nin yanlış ekonomi politikalarının bedelini çoluk çocuk farketmeksizin tüm halkımız ödüyor. Okullar açılıyor ama insanlarımız çocuklarının okul çantasından kıyafetlerine, defter-kalemden, silgi ve kalem açacağına kadar okul gereksinimlerini nasıl temin edeceğini kara kara düşünüyor. Niye? Çünkü her şey fahiş oranda zamlandı, maaşlar ise enflasyon ile birlikte eridi gitti. Okul servisi ve yemek ücretleri velilerin ödeyeceği gibi değil. Parasız eğitim ve eğitimde fırsat eşitliği için sorunları görmezden gelip oralı olmayan Milli Eğitim Bakanlığı ve AKP iktidarını kangrene dönen bu sorunları çözmeye davet ediyoruz."

"ÜNİVERSİTELİLER İÇİN DE ÇARE BULUNMALI"

Okul öncesi, ilk ve ortaöğretim kadar üniversite öğrencilerinin de büyük sorunlarla boğuştuğuna işaret eden Ayhan Barut, şunları kaydetti:

"Maalesef ilkokuldan üniversiteye kadar eğitim hayatının içinde yer alan tüm öğrencilerimiz ve onların aileleri can yakan sorunlara çare bulmak için çırpınıp duruyor ama bunlara neden olan iktidar kılını kıpırdatmıyor. Okulların derslik ve temizlikten bakım ihtiyaçları, öğretmenlerimizin çözüm bekleyen sorunları öylece ortada duruyor. Üniversite öğrencilerimizin de sürekli artan sorunları var. Üniversiteli öğrencilerimizin ilk başta ulaşımdan barınmaya, beslenmeden yurtlara kadar her alanda yaşadığı sorunlara çözüm bulunması gerek. Bize ulaşan yeni kayıt yaptıran öğrenciler ve aileleri, eğitimleri süren öğrencilerimiz tek bir talepte bulunuyor, o da yurt ve barınma sorununun çözümü. Buna çare bulmamız şart. Yüksek kira ve özel yurt ücretleriyle ilgili acil adım atılmalı, bu konu için yasal düzenlemeye gidilmeli, kamu yatırımlarıyla artık yurt ve barınma sorununa etkin çözüm üretilmelidir."