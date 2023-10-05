Burdur, Eğitimde Marka Şehir Olmak İstiyor

BURDUR Valisi Türker Öksüz, Türkiye Yüzyılı Burdur Eğitim Çalıştayı'ndaki konuşmasında, Yeni bir başarı hikayesiyle, 'Eğitimde marka şehir Burdur' vizyonunu tekrar ortaya koymak istiyoruz dedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Gençlik Merkezi'nde düzenlediği çalıştayın açılışın Vali Türker Öksüz ve İl Milli Eğitim müdürü Muhammet Özdemirci katıldı. Çalıştay ile Valilik koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülecek Eğitim Projesi'nin çerçevesi ve yol haritasının belirleneceğini belirten Vali Öksüz, Çalıştayımızın ve sonrasında hızlı bir şekilde startını vereceğimiz eğitim projemizin, Teke yöresinin kültür başkenti, lavantalar diyarı, gönlü güzel insanların yaşadığı huzur şehri Burdur'umuza, eğitim camiamıza, kıymetli öğretmenlerimize, sevgili öğrencilerimize ilimiz eğitimine hayırlı olmasını diliyorum. Benim de yakından takip edeceğim, disiplinli bir çalışma temposuyla yürüteceğimiz bu önemli projeyle birlikte, Burdur'un eğitim potansiyelini yeni bir başarı hikayesi ile taçlandırarak, 'Eğitimde marka şehir Burdur' adını tüm Türkiye'ye duyurmuş ilimizi tekrardan bu alanda en üst seviyelere çıkarmayı hedefliyoruz dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Muhammet Özdemirci de düzenlenen çalıştayda öğrencilerin akademik, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal etkinliklerinin destekleneceğini, rehberlik çalışmalarının geliştirileceğini, proje çalışmalarının teşvik edileceğini, öğretmenlerin motivasyonunu artırmak için fikirlerin paylaşılacağını ve çözüm yollarının aranacağını belirtti. Özdemirci, Eğitim, toplumun temel taşı olup, geleceğimizi şekillendiren, genç nesillerin yetişmesine katkıda bulunan yegane faktördür. Dolayısıyla, eğitimdeki her adımın büyük bir özenle atılması ve sürekli olarak iyileştirilmesi gerekmektedir. Bugün burada, Burdur ilimizdeki eğitim sisteminin güçlü yönleri ve iyileştirilmesi gereken alanlarını ele alarak daha sağlam bir eğitim temeli oluşturmayı hedefliyoruz. Öğrencilerimizin akademik başarılarını attırırken aynı zamanda onların sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal gelişimlerini de teşvik etmek onların gelecekteki başarılarına büyük bir etki edecektir. Bu nedenle öğrencilerimizin eğitimlerini çok yönlü olarak desteklemek ve onların potansiyellerini en üst düzeye çıkarmak için yeni yaklaşımlar ve stratejiler üzerinde düşünmeliyiz diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar çalışma gruplarında eğitimle ilgili görüş ve önerilerini paylaştı.