Bozüyük Kurtuluş Günleri Konserinde Genç Yetenekler Sahne Aldı

Bilecik'in Bozüyük Belediyesi'nin kurtuluş günleri etkinlikleri konser programında sahne alan genç yetenekler Grup Denek, X-RAY, Emre Güney ve DJ Alper Caner Yılmazer'in performansları yoğun ilgi gördü.

30 Ağustos Zafer Bayramı ve 4 Eylül Kurtuluş Günü Kutlama Haftası nedeniyle düzenlenen Kurtuluş Günleri Konser programları kapsamında Yeşilkent Amfi'de düzenlenen konser programlarının son akşamında pop ve rap rüzgarı esti. Programda ilk olarak Aykut Fıstıkçı, Kürşat Furkan Gürbüz, Mert Çelik ve Mustafa Öymen'den oluşan Bozüyük'ün sevilen gruplarından Grup Denek sahne aldı. Yaklaşık 1 saat sahnede kalan grup sevilen pop şarkılarını Bozüyüklüler için seslendirdi. Romantik şarkılarda duygulandıran, hareketli şarkılarda coşturan gruba izleyenlerde eşlik etti. Beğeni ile izlenen ve yoğun alkış alan müzik grubu performanslarını İzmir Marşı'nı söyleyerek coşkulu bir şekilde tamamladı. Ardından sahneye davet edilen Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu Grup Denek'e çiçek takdim etti. Başkan Yardımcısı Şahinoğlu konser alanında bulunan herkese 'hoş geldiniz' diyerek başladığı konuşmasında "Kurtuluş Günleri etkinliklerinin sonuna yaklaşırken bu değerli grubumuzla Bozüyük'ün has evlatlarıyla, öz evlatlarıyla güzel bir geceye başladık. Onlar geçen sene Kurtuluş Günü etkinliklerinde 'Sahne Senin'de özgüveni yüksek, medeni cesareti yüksek olan gençler olarak bize katıldılar, tebrik ettik. Ondan sonra her gördüğümüzde üzerine koyarak devam ettiler, yürümeye devam ediyorlar. Okullarında da başarılılar, hepsini tebrik ediyorum. Ben onları çok seviyorum, sizin de çok sevdiğinize inanıyorum. İyi ki varlar." dedi. Grup Denek'in hemen ardından sahne alan Emre Güney ve Bozüyüklü rapçi X-RAY İsa Kaykıoğlu seslendirdikleri rap şarkılarla beğeni ile izlendi. Rap müziğin sevilen örneklerini seslendiren X-RAY ve Emre Güney'e gençler de eşlik etti. Gecede ayrıca X-RAY kendi şarkısını seslendirerek Bozüyüklülerin beğenisine sunarken şarkı izleyenlerin beğenisini kazandı. Programda son olarak sahne alan DJ Alper Caner Yılmazer de başarılı performansı ile beğeni topladı. Programa gelen Bozüyüklüler gece boyunca sahne alan grupları büyük bir beğeni ile dinlerken doyasıya eğlendiler. Rap ve DJ performansların ardından sahneye gelen Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, "Müziğin bu dalında da var olduğumuzu gösterdi arkadaşlar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bence çok başarılı bir performanstı. Onlarda her sene üzerine koyarak devam ediyor. Kardeşlerime bundan sonraki müzik yaşantılarında başarılar diliyorum. Buraya gelip geceye renk kattığınız için, izlediğiniz için tekrar tekrar teşekkürler. Bir dahaki etkinliklerde buluşmak üzere" dedi. - BİLECİK