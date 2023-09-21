Bişkek Maarif Eğitim Kompleksi'nde kapalı spor salonu açıldı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te faaliyet gösteren Bişkek Maarif Eğitim Kompleksi'ne inşa edilen kapalı spor salonu törenle açıldı. Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün, açılışta yaptığı konuşmada, amaçlarının kaliteli ve nitelikli insan gücünü yetiştirmek olduğunu vurguladı.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te faaliyet gösteren Bişkek Maarif Eğitim Kompleksi'ne inşa edilen kapalı spor salonu törenle açıldı.

Bişkek Maarif Eğitim Kompleksince ana eğitim binası yanında kurulan kapalı spor salonu öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Açılışa Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Başkanı Birol Akgün, yetkililer ve öğrenciler katıldı.

"Amacımız, kaliteli ve nitelikli insan gücünü yetiştirmektir"

Akgün konuşmasında, amaçlarının, dost ve kardeş ülkelerin gelişmek ve kalkınmak için ihtiyaç duydukları kaliteli ve nitelikli insan gücünü yetiştirmek olduğunu vurguladı.

51 ülkede 400'e yakın okul ile 52 bin öğrenciye kaliteli ve nitelikli eğitim hizmeti verdiklerini aktaran Akgün, Bişkek Maarif Eğitim Kompleksi'ni 3 yıl önce açtıklarını ve bugün 1250 öğrenciye eğitim hizmeti verdiklerini anlattı.

Akgün, Bişkek Maarif Eğitim Kompleksi'nin kurulmasına destek olan Türkiye ve Kırgızistan Cumhurbaşkanlarına şükranlarını iletti.