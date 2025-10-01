SPK ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi iş birliğiyle 'Finansal Okuryazarlık' dersi verilmeye başlandı

SERMAYE Piyasası Kurulu (SPK) ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) arasındaki iş birliği kapsamında 2025-2026 Akademik Yılı Güz Dönemi'nde 'Finansal Okuryazarlık, Finans Diplomasisi ve Güvenlik' dersi verilmeye başlandı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre; her yıl 22 Mayıs'ın Sermaye Piyasası Kurulu'nun koordinasyonunda 'Finansal Okuryazarlık Günü' olarak kutlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesi kapsamında pek çok proje hayata geçirildi. Sermaye Piyasası Kurulu ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi iş birliğinde 2025-2026 Akademik Yılı Güz Dönemi'nde 'Finansal Okuryazarlık, Finans Diplomasisi ve Güvenlik' dersi verilmeye başlandı. Ders, Türkiye'de ilk defa bir üniversitede seçmeli ders olarak okutulacak. Yabancı dilde İngilizce ve Fransızca olarak okutulacak dersi, SPK yöneticilerinden Buket Salkım verecek. Dersin bir diğer göze çarpan özelliği ise öğrencilerinin çoğunun tıp fakültesi öğrencilerinden oluşması. Derste pek çok ülke incelemesi yapılacak, dersin çıktıları arasında yurt dışında staj yapma ve kariyer hedeflerinde bürokrasiyi daha yakından tanıma imkanları olacak.

'ÜST DÜZEY DERS İÇERİKLERİ ÜRETİLDİ'

Dersin açılışına, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer de katıldı. Rektör Özölçer, dersin kamu-üniversite iş birliğine çok güzel bir örnek olduğunu söyledi. Bologna Sistemi ve uluslararası standartlar dikkate alınarak üst düzeyde ve çok kaliteli ders içerikleri üretildiğini vurgulayan Özölçer, derste uluslararası arenada finansın siyasetinin de konuşulacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılması için verdiği desteklerden dolayı müteşekkir olduğunu ifade eden Rektör Özölçer, Türkiye'de her geçen gün finansal okuryazarlık farkındalık düzeyinin arttığını dile getirdi. Özölçer, konuşmasının sonunda projenin hayata geçirilmesinde emeği olan herkese teşekkür ederek dersi alan tüm öğrencilere başarılar diledi.