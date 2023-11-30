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Beslenme ve Diyet Bölümü öğrencileri beyaz önlük giydi

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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencileri için beyaz önlük giyme töreni düzenlendi. Törene üniversite yetkilileri, akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

Beslenme ve Diyet Bölümü öğrencileri beyaz önlük giydi

NİĞDE - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencileri için beyaz önlük giyme töreni gerçekleştirildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen törende Beslenme ve Diyetetik Bölümü 90 öğrenci önlüklerini giydi. Düzenlenen törene, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Yücel, Beslenme ve Diyetetik Bölümü akademisyenleri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Törende konuşma yapan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu şunları söyledi;

"Bugün Beslenme ve Diyetetik Bölümümüzde eğitim gören 90 öğrencimize önlüklerini giydireceğiz. Öğrencilerimizin mezun olduktan sonra sağlıklı beslenme ve yaşam anlayışından hareketle ve meslek etiğine bağlı olarak ülkemizin sağlık sistemine güç katacağına inanıyorum. Ayrıca kıymetli ailelerimize de şunu ifade etmek istiyorum; evlatlarınız Anadolu'nun yükseköğretim ve bilimde parlayan yıldızı bir yükseköğretim kurumunda eğitimlerini tamamlıyorlar. Allah'ın izniyle her biri eğitimlerini başarıyla tamamladıktan sonra ülkemizin geleceğinde söz sahibi olacak, başta sizler olmak üzere üniversitemizi gururlandıracaklar. Her birisine ayrı ayrı başarılar diliyor, öğrencilerimizin bu güzel heyecanına ortak olduğunuz için tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum."

Öğrenciler adına Fatma Nur Ürgün'ün yaptığı konuşmanın ardından beyaz önlük giyme töreni gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eğitim

Bor Eğitim Haberler

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