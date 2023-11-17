Başkan Yüce geleceğin ziraatçilerine seslendi: 'Sakarya yetişen gençleriyle tarımda dünya markası olacak'

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ziraat fakültesi öğrencileriyle buluşarak tarım alanındaki hedeflerini ve projelerini anlattı. Kalkınmanın temel taşı olan tarıma öncelik ve azimle yaklaştıklarını belirten Yüce, ekilen tohumların karşılığını alarak hasat hacmini genişlettiklerini ve Sakarya'nın bu adımlar ve tarımda yetişen gençlerle dünya markası olacağını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, tarım şehri Sakarya'nın projelerini inceleyen ziraat fakültesi öğrencileriyle buluştu. Gençlerle Sakarya için tarım alanındaki hedeflerini ve projelerini anlatan Yüce, bu noktada gençlerin rolüne dikkat çekti. Yüce, "Kalkınmanın temel taşı olan tarıma öncelik ve azimle yaklaşıyoruz. Ekilen tohumların karşılığını alıyor ve hasat hacmini genişletiyoruz. Sakarya, atılan bu adımlar ve tarımda yetişen gençleriyle dünya markası olacak" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Büyükşehir Belediyesi tarafından tarım alanında gerçekleştirilen projeleri ziyaret eden Arifiye Ziraat Fakültesi öğrencileri ile bir araya geldi. Yüksek ziraat mühendisi olan Başkan Yüce, Sakarya'nın tarımsal alanda elde ettiği kazanımları ve geleceğe dair planlanan projelere dair öğrencilere bilgiler verdi.

SUBÜ Ziraat Fakültesi'nde gerçekleştirilen programa, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, AK Parti Arifiye İlçe Başkanı Veysel Ünlü, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet SARIBIYIK, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taki Demir ve çok sayıda öğrenci katıldı.

"700 ton domatesle rekor kırdık"

Konuşmasında tarımın önemine ve gerçekleştirilen projelere dikkat çeken Başkan Yüce, "Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak, kalkınmanın temel taşı olan tarıma büyük bir öncelik ve azimle yaklaşıyoruz. Bu düstur doğrultusunda, ekilen tohumların karşılığını alarak verimli bir hasat elde ediyoruz.

Seracılık Mükemmeliyet Merkezi'nde 53 bin metrekarelik alanda kurulan bu merkezde, yıl boyunca sürdürdüğümüz üretimle 700 ton domates rekorunu kırdık. Melen Botanik Vadisi Melen İsale hattı üzerindeki âtıl alanı Sakarya Botanik Vadisi'ne dönüştürdük. Kuşburnu, lavanta, biberiye, adaçayı, böğürtlen, kedi otu, defne gibi 20 çeşit bitki yetiştiriyoruz. Toplamda 3 milyondan fazla bitkiyle, şehrimize hem ekonomik hem de ekolojik katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Sakarya tarımda marka şehir olacak

Başkan Yüce tarıma yön verecek nesiller yetiştirmeyi planladıklarını ifade ederek, "Millî Eğitim Bakanlığımız ile yapmış olduğumuz protokolle merkezimize bir tarım lisesi de kazandırıyoruz. 16 derslikli Tarım Lisesi sayesinde geleceğin tarım sektörüne yön verecek bir nesil yetiştirmeyi planlıyoruz.

Sakarya atılan bu adımlar ve tarımda yetişen gençleriyle dünya markası olacak. Şili'den getirdiğimiz pakong bitkisini Sakarya'da ekerek, manda çiftliğimizde kullanmayı planlıyoruz. Bu projenin, Sakarya'daki hayvancılığı cazip hale getirmesini ve çiftçilere yeni bir perspektif sunmasını umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Sakarya'da hayata geçirilen ve dünyanın örnek aldığı tarım projeleriyle ilgili Yüce ile istişarelerde bulunan ve çay sohbeti yapan öğrenciler, günün anısına fotoğraflar çekildi.