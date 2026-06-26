Bölgesel kalkınma için iş birliği yapacaklar

Bartın Üniversitesi (BARÜ) ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) arasında "Bölgesel Kalkınma Sempozyumu İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) bölgesel kalkınmaya yönelik bilimsel çalışmaların artırılması ve paydaş iş birliklerinin güçlendirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda BARÜ ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) arasında "Bölgesel Kalkınma Sempozyumu İş Birliği Protokolü" imzalandı. Bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan protokolü, BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya ile BAKKA Bartın Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Dr. Şahin Baş imzaladı. İmza töreninde Bartın Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ramazan Arslan da yer aldı.

Protokol kapsamında bölgesel kalkınma alanında bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması hedefiyle "Bölgesel Kalkınma Sempozyumu" düzenlenecek. Gerçekleştirilecek sempozyum ile üniversite-kamu iş birliğinin güçlendirilmesi, bölgesel kalkınma politikalarının bilimsel zeminde değerlendirilmesi ve elde edilen sonuçların politika geliştirme süreçlerine katkı sunması hedefleniyor.

Akademisyenler, araştırmacılar, kamu kurumları ve sektör temsilcilerinin bir araya geleceği etkinlikte, bölgesel kalkınma öncelikleri doğrultusunda tema ve içerikler oluşturulacak. Sempozyum çıktıları raporlanarak bölgesel kalkınmaya yönelik çözüm önerileri geliştirilecek.

Protokolün sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin desteklenmesine önemli katkılar sunacağını ifade eden Rektör Akkaya, iş birlikleri dolayısıyla BAKKA Genel Sekreteri Mehmet Çetinkaya'ya, BAKKA Bartın Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Dr. Şahin Baş'a ve emeği geçen herkese teşekkür etti. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı