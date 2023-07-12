Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gaziantep'te Hasan Kalyoncu Üniversitesi mezuniyet töreninde yaptığı açıklamada, 'Önümüzdeki yıl için KYK yurtlarında 1 milyon öğrenci hedefimiz var' dedi.

- Bakan Osman Aşkın Bak : "Önümüzdeki yıl için KYK yurtlarında 1 milyon öğrenci hedefimiz var"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hasan Kalyoncu Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı

GAZİANTEP - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gaziantep'te Hasan Kalyoncu Üniversitesi mezuniyet töreninde yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki yıl için KYK yurtlarında 1 milyon öğrenci hedefimiz var" dedi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi 2022-2023 eğitim-öğretim yılı mezuniyet töreni, HKÜ Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programla yapıldı. Mezuniyet törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Sait Kılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, kent protokolü ile mezun olan öğrenciler ve aileleri katıldı.

"Önümüzdeki yıl için KYK yurtlarında 1 milyon öğrenci hedefimiz var"

Mezuniyet töreninde konuşan Bakan Osman Aşkın Bak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye yüzyılı kabinesinde görev alarak gençlerimize hizmet etmek için yola çıktık. Teknoloji alanında, sosyal hizmet alanında gençlerimizin emrindeyiz. Bizim bakanlığımız gençlerimizin bakanlığıdır. Önümüzdeki yıl için KYK yurtlarında 1 milyon öğrenci hedefimiz var. Kredi yurtlar Kurumu yurtlarında 1 milyon öğrencimizin misafir etmek için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl 870.000 öğrenci kredi yurtlar kurumundan istifade etti. Verdiğimiz desteklerle öğrencilerimizin üniversite hayatlarını kolaylaştırdık. İnşallah önümüzdeki dönemde de bu hizmetlerimize devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir altyapıya ve güçlü bir geleceğe sahip. Bizim en büyük gücümüz ve öz kaynağımız gençlerimizdir. Biz bu süreçte gençlerimize inanıyoruz ve güveniyoruz. Gençlerimize inanıyoruz çünkü onlar bu coğrafyada bu ülkeyi en güçlü hale getireceklerdir. Bugün de emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

"15'inci yaşımızı kutladığımız bu genç yaşımıza çok büyük başarılar sığdırdık"

Mezuniyet töreninde konuşan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu, "Bu yıl 15'inci yaşımızı kutladığımız bu genç yaşımıza çok büyük başarılar sığdırdık. Depremi yaşamış şehirlerden biri olmamıza rağmen, bu sene üniversitemize kazandırdığımız Turizm Fakültesi ve Dijital Oyun Tasarım bölümüzle birlikte, 9 fakülteye ve 34 bölüme ulaştık. Tüm vakıf üniversiteleri arasında öğrenci memnuniyeti ve doluluk oranında dokuzuncu sıraya yükseldik. Mezunlarımız istihdama kazandıran 10.cu üniversiteyiz. İlim ve bilim yolunda 15 yıldır emeği geçen herkese bu vesileyle teşekkürlerimiz sunuyorum. Bu gurur hepimizin. Bu yıl bin 578 gencimizi daha mezun ederek hayallerine ve yarınlarına uğurluyoruz. 15 yılda hayatlarına dokunduğumuz toplam mezun sayımız ise 16 bin 872 oldu. Daha da önemlisi bu kısa sürede 12.730 öğrencimizi burslu okuttuk, halen 4.587 öğrenciyi burslu okutmakta olan bir vakıfız. Öğrencilerimizin değerli ailelerini de değerlendirdiğimizde hayatlarına dokunduğumuz, hayallerine ortak olduğumuz kişi sayısı 100 binlere yaklaşıyor. Gurur, sevinç, hüzün ve anmayı bir arada yaşadığımız bu yılki mezuniyet, hayatın en zor taraflarıyla sınandığımız bir zaman diliminde gerçekleşiyor. Hayatın zorluklarına rağmen gösterdiğiniz gayret ve çabalar neticesinde elde ettiğiniz başarılardan dolayı gurur duymalısınız" diye konuştu.

"Mezun olan tüm öğrencilerimizi canı gönülden tebrik ediyorum"

Gaziantep Valisi Kemal Çeber de, "Bugün mezun olan tüm öğrencilerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Öğrencilerimize ömür boyu mutluluk ve başarı diliyorum. Allah mezun olan öğrencilerimize istediklerinden çok daha fazlasını nasip etsin. Öğrencilere emeği geçen velilerimizi de canı gönülden tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

"Bin 578 öğrencimizin mezuniyeti ile törenimizi taçlandırıyoruz"

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ise, "Cumhuriyetimizin 100. yılında, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin ise 15. kuruluş yıl dönümünü bin 578 öğrencimizin mezuniyeti ile törenimizi taçlandırıyoruz. Bakanımız Osman Aşkın Bak, bugün teşriflerle bizi onurlandırdı. Törenimize teşrif eden herkese, tüm protokol üyelerimize teşekkür ediyoruz. Buradan rahmetli Hasan Kalyoncu beyefendiyi de anmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler büyük bir coşkuyla kep attı

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere Bakan Osman Aşkın Bak, Mütevelli heyeti başkanı Cemal Kalyoncu ve diğer protokol üyeleri tarafından plaket takdimleri yapıldı. Plaket takdimlerinin ardından ise mezun olan öğrencilere kep atarak mezuniyet sevinci yaşadı.