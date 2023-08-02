Akşehir'de LGS başarılı öğrencilere ödül töreni düzenlendi

Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen ödül töreninde, LGS sınavında başarılı olan öğrencilere ödüller verildi. Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü, oda yöneticileri, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı. Oda Başkanı, öğretmenleri ve öğrencileri tebrik ederek, başarının yanı sıra vatana hizmet etmenin önemine vurgu yaptı. İlçe Milli Eğitim Müdürü ise odaya desteklerinden dolayı teşekkür ederek, öğrencileri, aileleri, okulları ve öğretmenleri tebrik etti.

Akşehir'de Liselere Geçiş Sistemi Sınavında ( Lgs ) başarılı olan öğrenciler, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ödüllendirildi.

Odanın Meclis Salonunda, yapılan ödül törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu, oda yöneticileri, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Oda Başkan Ender Kalkan, tüm öğretmenleri ve öğrencileri tebrik etti.

Azimle çalışmanın ve başarının yanı sıra anne baba duası ve desteklerinin öneminden bahseden Kalkan, " Ders başarısı çok kıymetli ve önemli ama işin sonunda vatana, millete hizmet edecek hayırlı evlat olmak çok daha önemli. Sizler ikisini de yapacak durumdasınız. Sizlerin başarısıyla gurur duyuyoruz. İnşallah şehrimize de önemli hizmetlerde bulunursunuz." diye konuştu.

Topaloğlu da eğitim öğretime verdiği desteklerden dolayı Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası'na teşekkür ederek, "Her zaman bizim ve öğrencilerimizin yanında olmanız bize güç vermektedir. LGS sınavında iki öğrencimiz tam puan alarak bizleri gururlandırmıştır. YKS sınavında 11 öğrencimiz ilk 2 bin 500 içerisinde yer almıştır. Öğrencilerimizi, ailelerimizi, okullarımızı ve öğretmenlerimizi tebrik ediyoruz." ifadesini kullandı.

Daha sonra öğrencilere ödülleri verildi.