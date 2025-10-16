Akkuyu Nükleer Programı Öğrencilere Kapılarını Açtı

Haberler

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Enerji Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen 'Genç Enerji-Akkuyu Nükleer Programı', Nükleer Enerji Mühendisliği öğrencilerini Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde eğitime alıyor. Program, gençlerin enerji teknolojileri konusunda bilgi ve farkındalığını artırmayı amaçlıyor.

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı (GSB) ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen 'Genç Enerji- Akkuyu Nükleer Programı' kapsamında, Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü öğrencileri, Mersin'de bulunan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni ziyaret etti.

GSB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde gerçekleştirilen programın ilk dönemi, 7-9 Ekim 2025 tarihleri arasında Sinop Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin katılımıyla yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Mersin Akkum Gençlik Kampı'nda konaklayan öğrenciler, Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaat sahasını ziyaret ederek Türkiye'nin enerji geleceğini şekillendiren süreçleri yerinde gözlemledi. Katılımcılar, nükleer enerji teknolojisinin temel bileşenleri, reaktör sistemleri ve radyasyon güvenliği gibi konularda uzmanlardan eğitim aldı. Bu sayede gençler, teorik bilgilerini uygulamayla pekiştirdi.

Genç Enerji-Akkuyu Nükleer Programı, 2025 yılı boyunca 5 dönem halinde devam edecek. 2'nci grup, yine Sinop Üniversitesi öğrencilerinin katılımıyla 21-23 Ekim 2025 tarihlerinde Mersin'de buluşacak. Kasım ve aralık aylarında ise Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü öğrencileri üç ayrı dönem halinde programa dahil olacak. Böylece 2025 yılı sonunda toplam 200 öğrenci, Türkiye'nin enerji alanındaki en stratejik yatırımını yerinde tanıma fırsatı elde etmiş olacak.

Genç Enerji- Akkuyu Nükleer Programı, gençlerin enerji alanındaki bilgi ve farkındalığını artırarak Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlamayı amaçlıyor. Program, gençlerin teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürmelerine ve enerji bağımsızlığı vizyonuna katkı sunmalarına imkan tanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
