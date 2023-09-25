Adana'da polis öğrencilere terör örgütlerinin eleman kazanma yöntemlerini anlattı

Adana'da polis ekipleri, "Paylaştıkça Aydınlık Geleceğe" konferansları çerçevesinde 500 öğrenciye, terör örgütlerinin eleman kazanma yöntemlerini anlatarak, uyarılarda bulundu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği ekipleri gençlerin terör örgütünün ağına düşmemesi için "Paylaştıkça Aydınlık Geleceğe" isimli proje hazırladı. Polis proje çerçevesinde terör örgütünün hedefinde olan lise ve dengi okullara giderek burada 500 öğrenciye konferanslar düzenledi. Konferansta ayrıca suç çetelerinden korunma yöntemleri anlatıldı.

Polis ekiplerini dikkatli bir şekilde dinleyen öğrenciler, verilen konferanstan memnun kaldıklarını belirtti. - ADANA