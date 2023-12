2. Uluslararası Temel ve Uygulamalı Matematik Bilimlerinde Güncel Gelişmeler Sempozyumu Son Buldu

"2. Uluslararası Temel ve Uygulamalı Matematik Bilimlerinde Güncel Gelişmeler Sempozyumunda matematik alanına yönelik teorik ve uygulamalı konular üzerine sunumlar yapıldı.

Ankara Bilim Üniversitesi ev sahipliğinde, Atatürk Üniversitesi, Ankara Bilim Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, İbrahim Çeçen Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi iş birliğiyle ve TÜBİTAK desteğiyle düzenlenen, "2. Uluslararası Temel ve Uygulamalı Matematik Bilimlerinde Güncel Gelişmeler Sempozyumu (ISCDFAMS 2023)" sona erdi.

Yüz yüze ve çevrim içi olarak yürütülen, yerli ve yabancı çok sayıda bilim insanının sunum yaptığı, matematik bilimine yönelik çeşitli çalışmaların ortaya konularak teorik hem de uygulamalı konuların tartışmaya alındığı sempozyumun İstiklal Marşı ve akabinde gerçekleşen saygı duruşu sonrası; Atatürk Üniversitesi adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Özer, Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Demir, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdullah Yıldız, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut açılış konuşması yaptılar. Türkiye'nin yanı sıra Kanada, Avustralya, Romanya, Çek Cumhuriyeti, Rusya, Azerbaycan, Fas, Hindistan, Cezayir, Pakistan, Ürdün, Çin, İran, Kırgızistan vd. gibi ondan fazla ülkenin katılımcı olarak yer aldığı ve başkanlığını Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Furkan Yıldırım'ın üstlendiği uluslararası matematik sempozyumunda 100 bildiri 4 gün içerisinde yüz yüze ve çevrim içi sunularak bilim insanlarıyla paylaşıldı.

Amaç matematik kültürünün yaygınlaşması

Ulusal ve uluslararası sempozyum ve kongrelerin araştırmacıların bilimsel çalışmalarına katkı sağladığını vurgulayan Sempozyum Başkanı Doç. Dr. Furkan Yıldırım; Uluslararası ISCDFAMS/2023 (2nd International Symposium on Current Developments in Fundamental and Applied Mathematics Sciences) sempozyumunun bu kapsamda ilgi çektiğini belirterek: "Ülkemizdeki matematik sevgisini ve farkındalığını daha da artırabilmemiz, evrenimizde yaşananları daha iyi kavrayabilmemiz ve yaşam sürdüğümüz dünyayı daha iyi tanıyabilmemiz için temel bilimlere ihtiyacımız var. Bizler de bu kapsamda el birliğiyle organize ettiğimiz sempozyum ile matematik bilimlerinin ve uygulamalarının gelişimine, paylaşımına katkıda bulunmak ve dünyanın her yerinden matematik kuruluşlarını, disiplinler arası araştırmacıları, matematikçileri ve istatistikçileri bir araya getirmeyi hedefledik" dedi.

ESAV'a teşekkür ettiler

Yıldırım, "Bu bilimsel etkinliğe desteğini sunan dokuz üniversitemize, TÜBİTAK'a ayrıca düzenleme ve bilim kurulu üyelerine, doğrudan ya da dolaylı yoldan tüm emeği olan hocalarımıza, bu sempozyumda ayrıca gönül kapılarını bizlere sonuna kadar açan Erzurum İktisadi Sosyal Araştırma ve Yardımlaşma Vakfı ve değerli üyelerine, ESAV Başkanı Veysel Karani Aksungur, ayrıca düzenlenen vakıf etkinlik gecesinde bizi hem tebessüm ettirip hem de güzel yorumlarıyla müzik ziyafeti veren değerli ses sanatçısı Nurullah Akçayır'a, bize kapılarını sonuna kadar açıp canı gönülden desteklerini sunan Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Demir'e ve bu süreci ilk günden beri bizlerle birlikte takip ederek tüm kalbiyle destekleyen Ankara Bilim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Harun Meydan Hocamıza, en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz" şeklinde konuştu. - ERZURUM