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1 milyon TL'yi aşan özel okul fiyatları, velileri kara kara düşündürmeye başladı

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Çocuğunun iyi bir eğitim alması için özel okulları düşünen veliler, bu yıl afaki fiyatlarla karşılaştılar. Özel okul fiyatlarının geçen yıla nazaran 3 ila 4 kat artması velileri karara kara düşündürmeye başlarken, devlet okullarına yoğun bir ilgi bekleniyor.

Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) tercih dönemine girilmesiyle birlikte, özel okul fiyatları tekrar gündeme geldi. Özel okul fiyatlarında geçen yıla nazaran 3 ila 4 kat arasında artışlar görülüyor. 2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılına göre fiyatı yaklaşık 4 kat artan özel Alman Lisesi'nin ücreti de 905 bin liraya yükseldi. Üsküdar Amerikan Lisesi'ne kayıt için ise 975 bin TL talep ederken, Notre Dame de Sion Fransız Lisesi'nde geçtiğimiz yıl 370 bin lira olan eğitim ücreti bu yıl, 953 bin liraya çıktı. Koç Özel Lisesi ve Özel Amerikan Robert Koleji'nin yıllık eğitim ücretleri yaklaşık 1 milyon 50 bin TL seviyesinde.

1 milyon TL'yi aşan özel okul fiyatları, velileri kara kara düşündürmeye başladı

FİYATI ORTALAMA DÜZEYDE OLAN OKULLARIN EĞİTİM BEDELİ 500 BİN TL'Yİ GEÇİYOR

Fiyatı ortalama düzeyde olan Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Okulları'nda, anaokulu, ortaokul ve liseye göre bir fiyatlandırma yer alıyor. FMV'de anaokulu ücretleri yeni kayıt yapacak öğrenci için 340 bin TL ile 400 bin TL arasında değişiyor. FMV Işık Okulları'nın ilkokulu 240 bin TL ile 475 bin arasında değişiyor ve liseye kaydolmak için de 260 bin ila 525 bin TL aralığında bir ücret talep ediliyor. Okul kayıtlarının yanı sıra, 85 bin TL de yemek parası talep ediliyor.

1 milyon TL'yi aşan özel okul fiyatları, velileri kara kara düşündürmeye başladı

TAKSİTLE ÖDEME YAPMAK İSTEYENLERE YAKLAŞIK YÜZDE 5 VADE FARKI EKLENİYOR

Ödemeyi taksitle yapmak isteyen velilere ilave yüzde 5 civarında vade farkı da hemen hemen tüm eğitim kurumlarında ekleniyor.Özel okul ücretleriyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı da bir bilgilendirme yaptı. MEB'in aktardığı bilgiye göre; özel okulların ücretlerindeki artış için belirlenen zam oranı olarak kabul edilen ÜFE ve TÜFE toplamının 2'ye bölünmesiyle ulaşılan rakam, sadece ara sınıflarda uygulanıyor. Özel okullar, ilk defa kayıt yapacak olan ve genelde hazırlık sınıfı olarak görülen öğrencilerle ilgili eğitim bedellerini kendileri belirliyor.

Bu yılki fiyat artışlarının afaki oluşu nedeniyle, özel okullara giden öğrenci sayısının az olması ve devlet okullarına talebin yoğunlaşması bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com / Eğitim

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Yorumlar (16)

Musa Caliskanoglu:

Eğitim sömürü aracı haline getirildi

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Vatan Daş:

Toplumumuz kasıtlı olarak cahilleştiriliyor.

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aslıhan baykara:

Böyle bir okula bu kadar para verebilen zaten zenginliktir okumasına gerek yok

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zırzop:

Zengin için farketmiyor nasılsa herşeylerini şirketleri karşılıyor ödedikleri masrafları şirketlerine gider gösterip bi taraftan ödeyip diğer taraftan devletten geri alıyorlar, olan yine garibana oluyor

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sade vatandaş:

eskiden bunlar gündem olmuyordu eğitimde ticarileşme bunu getirdi

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0
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can erdemir:

Yılda 1 milyon vereceğine her iki yılda bir çocuğa ev al ilkokulu bitirmeden çocuk Genel Müdür emeklisi oluyor. Sonra üniversite mi okur , dünyayı mı gezer , iş mi kurar, sahil kasabasına mı yerleşir kendi karar versin.

23
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Abdullah Kanmaz:

Ben fakir olarak yazılı düşünüyorum bir çocuğun paralı eğitimi bu günkü şartlarda anaokulu ve lise arası 15 milyona geçiyor üniversiteyi katmıyorum o kadar parayla bir çok yatırım yapıp çocuk sana ömür boyu dua eder..

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Sezgin Avcı:

Özel okullarda yabancı okul oldu zaten bir çoğu öyle

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HALİS ER:

Özel okullar eğitim vermezler, biz parayı veriyoruz ama okula hiç girmiyoruz

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Fırat Günay:

Her çocuğun özel okula ihtiyacı varmış gibi davranmakta ne bileyim. Mesele MEB in tüm okullarını sınıf kontenjanları, eğitim öğretim kalitesi, sosyal imkanlar, yeterli araç gereç laboratuvar konularında

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