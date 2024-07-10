1 milyon TL'yi aşan özel okul fiyatları, velileri kara kara düşündürmeye başladı

Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) tercih dönemine girilmesiyle birlikte, özel okul fiyatları tekrar gündeme geldi. Özel okul fiyatlarında geçen yıla nazaran 3 ila 4 kat arasında artışlar görülüyor. 2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılına göre fiyatı yaklaşık 4 kat artan özel Alman Lisesi'nin ücreti de 905 bin liraya yükseldi. Üsküdar Amerikan Lisesi'ne kayıt için ise 975 bin TL talep ederken, Notre Dame de Sion Fransız Lisesi'nde geçtiğimiz yıl 370 bin lira olan eğitim ücreti bu yıl, 953 bin liraya çıktı. Koç Özel Lisesi ve Özel Amerikan Robert Koleji'nin yıllık eğitim ücretleri yaklaşık 1 milyon 50 bin TL seviyesinde.

FİYATI ORTALAMA DÜZEYDE OLAN OKULLARIN EĞİTİM BEDELİ 500 BİN TL'Yİ GEÇİYOR

Fiyatı ortalama düzeyde olan Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Okulları'nda, anaokulu, ortaokul ve liseye göre bir fiyatlandırma yer alıyor. FMV'de anaokulu ücretleri yeni kayıt yapacak öğrenci için 340 bin TL ile 400 bin TL arasında değişiyor. FMV Işık Okulları'nın ilkokulu 240 bin TL ile 475 bin arasında değişiyor ve liseye kaydolmak için de 260 bin ila 525 bin TL aralığında bir ücret talep ediliyor. Okul kayıtlarının yanı sıra, 85 bin TL de yemek parası talep ediliyor.

TAKSİTLE ÖDEME YAPMAK İSTEYENLERE YAKLAŞIK YÜZDE 5 VADE FARKI EKLENİYOR

Ödemeyi taksitle yapmak isteyen velilere ilave yüzde 5 civarında vade farkı da hemen hemen tüm eğitim kurumlarında ekleniyor.Özel okul ücretleriyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı da bir bilgilendirme yaptı. MEB'in aktardığı bilgiye göre; özel okulların ücretlerindeki artış için belirlenen zam oranı olarak kabul edilen ÜFE ve TÜFE toplamının 2'ye bölünmesiyle ulaşılan rakam, sadece ara sınıflarda uygulanıyor. Özel okullar, ilk defa kayıt yapacak olan ve genelde hazırlık sınıfı olarak görülen öğrencilerle ilgili eğitim bedellerini kendileri belirliyor.

Bu yılki fiyat artışlarının afaki oluşu nedeniyle, özel okullara giden öğrenci sayısının az olması ve devlet okullarına talebin yoğunlaşması bekleniyor.