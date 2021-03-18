Eğirdirli yelkenciler Bodrum'dan 4 madalyayla döndü
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Eğirdirli yelkenciler Bodrum'dan 4 madalyayla döndü

18.03.2021 14:12 | Son Güncelleme: 18.03.2021 14:17
Eğirdirli yelkenciler Bodrum'dan 4 madalyayla döndü

ISPARTA (İHA) – Isparta'da Eğirdir Belediye Spor Yelken Takımı, Bodrum'da katıldıkları yarışmalarda 4 madalya kazandı.

ISPARTA (İHA) – Isparta'da Eğirdir Belediye Spor Yelken Takımı, Bodrum'da katıldıkları yarışmalarda 4 madalya kazandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilen ve 153 sporcunun katıldığı yelken yarışmalarına katılan Eğirdir Belediye Spor Yelken Takımı, ilçeye döndü. Yarışmalarda Senior Optimist'te yarışan Nisa Naz Kayacan kızlar genel kategorisinde beşinci, Junior Optimis'te kızlar genelde Afra Öztekin yedinci, Laser 4.7'de İlke Dikmen genel erkeklerde beşinci ve Laser Radial'de yarışan Arif Aslantürk de genel kategoride dördüncülük derecesi elde etti.

Eğirdir'e 4 madalya alarak dönen yelkencileri kutlayan Isparta Yelken İl Temsilcisi Şeref Ağartan, Pandemi dolayısıyla uzun süredir yarışamayan yelkenciler için bu yarışların çok yararlı olduğunu ifade ederek, "Yelkencilerimiz bir yıl aradan sonra ilk yarışlarına çıktılar. Bu yarışma, Nisan'ın ilk haftasında İzmir Urla/ Torasan'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına hazırlık yarışması olmuştur. Zorlu mücadele sonucu madalya kazanarak ilçemize dönen sporcularımızı kutluyorum" dedi. - ISPARTA

Eğirdirli yelkenciler Bodrum'dan 4 madalyayla döndü
Eğirdirli yelkenciler Bodrum'dan 4 madalyayla döndü
Eğirdirli yelkenciler Bodrum'dan 4 madalyayla döndü
Eğirdirli yelkenciler Bodrum'dan 4 madalyayla döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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