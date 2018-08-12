Ege'nin Asırlık Markası Yatırımda Hız Kesmiyor

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde 87 bin metrekarelik bir arazide kurulu, dünyanın en büyük ticari soğutucu üreticisi şirketlerinden biri olan Klimasan, Şenocak markasıyla üretimini yaptıkları derin dondurucu ve soğutucuların satışını yapacağı mağazalaşma çalışmalarına başladı.

100 yılı aşkın süredir ticari faaliyetini sürdüren, Manisa'nın ekonomisine ve istihdamına büyük katkı sağlayan Ege Bölgesi'nin köklü şirketi Klimasan'ın, ilk Şenocak markalı ürün mağazası Adana'da açıldı. Markanın Türkiye Distribütörü Seren Dayanıklı Tüketim Mamulleri Ticaret ve Pazarlama şirketi tarafından açılışı yapılan showroom, Seyhan Adana'da Atikop Ticari Cadde'de halka hizmet vermeye başladı.

Açılış öncesinde bir açıklama yapan şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Selim Gizer, 10 yılı aşkındır bayiliğini yaptıkları Şenocak'ın son 3 yıldır tüm ülke münhasır distribütörü olduklarını kaydederek, "Her iki kurumun işbirliği, karşılıklı güven ortamında büyüyerek artmış ve bugünlere gelmiştir. Bu ülkenin kalkınmasında önemli yeri olan bir markadır. Bu gibi köklü değerlere sahip çıkmamızın çok daha önemli olduğu günümüzde yüzlerce kişiye istihdam sağlayan bu yatırımların artarak süreceğine inanıyorum" diye konuştu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Klimasan Ticari Üst Yöneticisi Erim Şenocak ise "2018 Şubat ayında iş ortağımızla yaptığımız bayiler toplantısında bu yılı büyüme yılı olarak belirlemiş ve çalışmalarımızı bu çevrede projelendirmiştik. Manisa OSB'de ürettiğimiz ürünlerimizi tüm halkımıza ulaştırmak, kaliteyi herkes için ulaşılabilir kılmak istiyoruz. Bu nedenle, küresel gücümüzü ve bu ülke insanıyla birlikte edindiğimiz tecrübeyi mağazalaşmayla taçlandırmak en büyük arzumuzdu. Önümüzdeki dönemde birçok ilde mağazalaşma çalışmalarımıza devam edeceğiz ve yıl sonuna kadar 5, iki yılın sonunda 50'nin üzerinde satış noktasında bulunmayı planlıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Seren Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gizer, Yönetim Kurulu Üyesi Semih Gizer ve Klimasan Ticari Üst Yöneticisi Erim Şenocak kurdeleyi birlikte kesti. Açılışa firmaların çalışanları, iş ortakları ve davetlilerden oluşan çok sayıda misafir katıldı. - MANİSA