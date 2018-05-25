Ege'deki En Büyük Firmalarda İlk 5 Değişmedi

EGE Bölgesi Sanayi Odası'nca (EBSO) üretimden satışlar kriterine göre, Ege Bölgesi'ndeki 100 büyük firma açıklandı. İlk 5 firmanın yerini koruduğu sıralamada; birinci Tüpraş, ikinci Petkim Petrokimya ve üçüncü Philsa Philip Morris oldu.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, düzenlenen toplantı ile üretimden satış kriterlerine göre, Ege Bölgesi'nde ilk 100'e giren firmaları açıkladı. İlk 10 firma arasında Tüpraş birinci, Petkim ikinci, Philsa Philip Morris üçüncü, İzmir Demir Çelik dördüncü, Abalıoğlu beşinci, BMC altıncı, JTI Tütün yedinci, Özkan Demir Çelik dokuzuncu, İmbat Madencilik 10'uncu sırada yer aldı. Sekizinci sıradaki firma tarafından ise ismin açıklanması istenmedi. İlk 5 firmanın yeri değişmezken, geçen sene ilk 10 içinde olan bazı firmaların daha alt sıralara indiği görüldü.

EBSO olarak 36 yıldır 100 büyük firmayı açıkladıklarını belirten Başkan Yorgancılar, bu firmaların petrokimya ve demir çelik sektörlerinde yoğunlaştığını dile getirdi. Yorgancılar, otomotivin de gelişme gösteren sektörlerden olduğunu belirtti. Yazılım sektörünün de özellikle teknoparklarda gelişmekte olan sektör olduğunu kaydeden Yorgancılar, ilerleyen yıllarda bu sektörün de sıralamanın içinde olacağını dile getirdi. Başkan Yorgancılar, "2017 yılında potansiyelinin üzerindeki büyümede, hem iç hem de dış talep etkili olmuş yani çift kanatlı bir büyüme yaşanmıştır. 2017 yılında inşaat yatırımlarının yüzde 12 büyümesi sevindirici, imalat sanayinin yüzde 8.8 büyümesi olumlu ama makine- teçhizat yatırımlarının binde 7 büyümesi düşündürücüdür. Bu yılın ilk 3 aylık verileri gayet olumlu. İhracatımız bir önceki yıla göre, yüzde 10, ithalat ise yüzde 17 arttı. Bu makas kapanmıyor; çünkü ürün talep dengesi değişti. Daha modern, kolay ulaşılabilir ürünler talep ediliyor. Türkiye'de bunlar üretilmiyor, hep ithal ediyoruz" diye konuştu.

EBSO'ya bağlı 83 firmanın geçen sene kar bildirdiğini kaydeden Yorgancılar, zarar eden firma sayısının azalmasıyla olumlu tablonun öne çıktığını söyledi.

'MERKEZ BANKASI GEÇ KALDI'

Ekonomideki son gelişmelerle ilgili de değerlendirme yapan Yorgancılar, "Ekonomide bazı gerçekler var, bu gerçeklerle ilgili de alınması gereken bazı kararlar var. Öncelikle bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde, gerek yurt içi gerek yurt dışında kurların artışı, para politikalarının uygulanması, ABD'deki faiz artırımları gibi kararlara karşı alınması gereken tedbirler var. Bunlardan biri de Merkez Bankası'nın tedbirleridir. Kurlar yılbaşından bu yana kadar yüzde 22 gibi bir değer kazandı. Türk lirası da haliyle değer kaybetti. Merkez Bankası 3 puanlık faiz artırımına gitti. Bu yaptığı uygulama doğru; ancak zamanı geç. Daha önce yapması gerekiyordu" diye konuştu.

Türkiye'de döviz geliri olmayan firmaların 220 milyar dolar civarında borcu bulunduğunu belirten Yorgancılar, döviz geliri olmayan firmaların dövizle borçlanmasının olumsuz olduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin önünde seçim süreci bulunduğunu hatırlatan Yorgancılar, "Seçimden sonra ekonomik olarak alınacak tedbirleri hep beraber göreceğiz; ama öncelikli olarak yapısal reformların acilen yapılması gerekiyor" dedi.

Son dönemde petrol fiyatlarındaki artıştan sanayicilerin de olumsuz etkilendiğini kaydeden EBSO Başkanı Yorgancılar, yüzde 20'nin üzerindeki artışın ekonomiye yansıdığını dile getirdi. Yatırıma dönük yabancı sermayenin ülkeye çekilmesi gerektiğini savunan Yorgancılar, "Yeni bir heyecan lazım. Türkiye niteliksel büyümeyi yapabilecek kapasiteye sahiptir. Daha önce bu gücü gösterdik. Akıl ve bilgi birikimi var. Genç nüfusun önü açılmalı. Bu ülkenin geleceği açık, ben ümitliyim" diye konuştu.

Finansman yönetiminde kısmen iyileşme belirtileri olsa da özkaynak ve borçlanma sorununun, yerli firmaların en büyük riski olduğunu aktaran Ender Yorgancılar, "Türkiye'de genel olarak niteliksel bir sıçramaya ihtiyaç vardır. Adalet, eğitim, denetim, bürokrasi- liyakat reformu gerekiyor. Ayrıca ekonomi reformuna ihtiyaç var. Sanayiciler olarak ülkemize olan inancımız da üretim kararlığımız da yeterince güçlüdür. Dünya gerçekleri ile örtüşen sanayi stratejisi, toplumsal huzurun ve birlikteliğin yeniden sağlanması ile Türk ekonomisi gerçek gücünü gösterecektir" dedi.

- İzmir