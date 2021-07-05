Ege'de kiraz hasadı devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ege'de kiraz hasadı devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / İbrahim Kılınç - Haberler | Ekonomi

Ege'de kiraz hasadı devam ediyor Aydın ve İzmir yaylalarında kiraz bereketi Menderes Ovası'nda mayıs ayı ortalarında başlayan kiraz hasadı, havaların ısınması ile birlikte Aydın ve İzmir yaylalarında devam ediyor.

Ege'de kiraz hasadı devam ediyor

Aydın ve İzmir yaylalarında kiraz bereketi

AYDIN - Menderes Ovası'nda mayıs ayı ortalarında başlayan kiraz hasadı, havaların ısınması ile birlikte Aydın ve İzmir yaylalarında devam ediyor. Çoğunluğu ihracata giden yayla kirazları Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın ağzını tatlandırıyor. Girdi fiyatlarındaki artışa rağmen hallerinden şikayetçi olmayan kiraz üreticisinin tek sıkıntısı işçi bulamamak.

Aydın ve İzmir'in yüksek kesimlerinde yer alan yaylalarda kiraz hasadı tüm yoğunluğu ile devam ediyor. Bu yıl sıcakların geç bastırmasından dolayı hasat sezonunun uzadığını belirten Ovacık Yaylası üreticilerinden Ertan Gülşen, sezona 35-40 TL'den başlayan kiraz fiyatlarının 13 TL'ye kadar düştüğünü belirterek "Yaylalarda yeni başladık. Fiyatlardan 8 TL'den 13 liraya kadar değişiyor. Bu yıl gübre ve girdi fiyatları pahalı ama geçen yıla göre iyi. Üretici çok memnun değil ama başka çaremiz de yok. Gübre fiyatları ve yevmiye fiyatları çıktı yine de memnunuz" diye konuştu.

Kiraz hasadında erkekler yüksek ağaçlardan toplama işini yaparken kadınlar da kirazların ayıklama işini yapıyor. İşçilik ve girdi fiyatlarındaki artışa rağmen geçen yıla göre bu yıl fiyatların daha iyi olduğunu belirten Hüsniye Gülşen ise, ihracata yönelik üretim yaptıklarından dolayı emeklerinin karşılığını aldıklarını söyledi.

Ünlü Seyyah Evliya Çelebi'nin "Dağlarından yağ ovalarından bal akar" sözleri ile tarif ettiği Aydın'da incir, zeytin, pamuk ve kestanenin yanı sıra binlerce ton kiraz üretimi yapılıyor. Özellikle Aydın ve İzmir arasında kalan yaylalarda üretilen kirazlar yüksek kalitesi ile biliniyor. Rusya, Avrupa ülkeleri ve Irak dahil her tarafa kiraz satışının yapıldığı Aydın ve İzmir'de en büyük sıkıntı çalışacak kalifiye eleman bulunmaması.

Ege'de kiraz hasadı devam ediyor
Ege'de kiraz hasadı devam ediyor
Ege'de kiraz hasadı devam ediyor
Ege'de kiraz hasadı devam ediyor
Ege'de kiraz hasadı devam ediyor
Ege'de kiraz hasadı devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İbrahim Kılınç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ali Babacan Meral Akşener Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli
Magazin Tarkan Seray Kaya Kıvanç Tatlıtuğ Yiğit Marcus Aral
Spor Diego Erol Bulut Aziz Yıldırım Mostafa Mohamed Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ege'de kiraz hasadı devam ediyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 11:33:35. #1.15#

title