Ege'de denize düşen eğitim uçağının enkazını çıkarmak için çalışma başlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ege'de denize düşen eğitim uçağının enkazını çıkarmak için çalışma başlatıldı

Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel
Ege'de denize düşen eğitim uçağının enkazını çıkarmak için çalışma başlatıldı

İzmir'in Foça ilçesinde denize düşen eğitim uçağının enkazını çıkarma çalışmalarına başlandı.

İzmir'in Foça ilçesinde denize düşen eğitim uçağının enkazını çıkarma çalışmalarına başlandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Alemdar gemisinin su altı arama ekipleri, dün yeri belirlenen ve şamandıra yerleştiren bölgeye geldi.

Gerekli çalışmaların tamamlanmasından sonra enkazın sudan çıkarılacağı öğrenildi.

Öte yandan, sahil güvenlik botları da çevrede güvenlik önlemi aldı.

Çiğli 2. Ana Jet Üssünden kalkan KT-1 tipi eğitim uçağı, dün, Orak Adası ile İngiliz Burnu arasında denize düşmüş, 2 pilot kurtarılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Mario Draghi Meral Akşener Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Demet Özdemir Murat Yıldırım Caner Cindoruk
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Ersun Yanal Caner Erkin Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Beşiktaş Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ege'de denize düşen eğitim uçağının enkazını çıkarmak için çalışma başlatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 15:05:40. #1.14#
title