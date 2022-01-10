Efsane güreşçi Yaşar Doğu, vefatının 61. yılında memleketi Samsun'da anıldı

SAMSUN (AA) - Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Yaşar Doğu, ölümünün 61. yılında, memleketi Kavak ilçesinde anıldı.

Kavak Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen anma programı İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Yaşar Doğu'nun hayatı ile spordaki başarısı ve spor ahlakını anlatan Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, "Türk güreşi denilince akla efsane Yaşar Doğu gelir. Yaşar Doğu, kendisinden sonra gelen güreşçilere iyi yönde örnek olmuştur. Özellikle gençlere, öğrencilere sporculara, Yaşar Doğu ve güreş bilincinin aşılanması gerekir. Kavak ilçemizde de yeni güreşçilerin çıkışı bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir." dedi.

Program, öğrenciler tarafından Doğu'nun çocukluğu, güreşe hazırlanması, yapmış olduğu güreşler ve şampiyonluklarını konu alan şiirlerin okunması ve çeşitli tarihlerde yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle sona erdi.