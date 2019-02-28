Edremitli Lise Öğrencileri Anlamlı Bir Proje İçin Kolları Sıvadı

DeFacto, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) iş birliğiyle Kumaştan Hayaller sosyal sorumluluk projesini hayata geçirerek, Balıkesir'in Edremit Kaymakamlığı ile bir protokol imzaladı. Proje kapsamında üretim fazlası kumaşlar meslek lisesi öğrencileri tarafından ürün haline getirilecek ve KAÇUV yararına DeFacto mağazalarında satışa sunulacak.

Türkiye hazır giyim sektörünün lider markalarından DeFacto, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'na (KAÇUV) destek olmak üzere bir sosyal sorumluluk projesi başlattı. Uzun soluklu ve sürdürülebilir yapıda oluşturulan sosyal sorumluluk projesi 'Kumaştan Hayaller' kapsamında DeFacto ve Balıkesir'in Edremit Kaymakamlığı arasında bir protokol imzalandı. İmza törenine, Edremit Kaymakam Ali Sırmalı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, Yılmaz Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Emine Aşkan, DeFacto Kurumsal İletişim Müdürü Cenk Yapıcı ve DeFacto Sosyal İşler Yöneticisi Mehmet Koyun katıldı.

Ürünler Defacto mağazalarında satılacak

DeFacto fabrikalarından elde edilen üretim fazlası kumaş ve aksesuarlar, protokol kapsamında belirlenen Yılmaz Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine gönderilecek. Ürünlerin tasarım ve üretimi bu okullarda okuyan kız öğrenciler tarafından yapılacak. Ardından DeFacto mağazalarında satışı yapılacak ürünlerden elde edilen gelirle Kanserli Çocuklara Umut Vakfı projeleri desteklenecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, "Edremit ilçemizde ikamet eden vatandaşlarımıza yönelik; eğitimden sağlığa, kültürden sosyal yaşama kadar çok geniş bir yelpazede hizmet üretme gayreti içerisindeyiz. Bizler ilçemizin ve ülkemizin ekonomik ve beşeri olarak kalkınması için her alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle sosyal sorumluluk anlamında topluma miras bırakılabilecek anlamlı projeler hayata geçirerek bu yöndeki girişimlere destek olmaya özen gösteriyoruz. Kumaştan Hayaller projesinin de bu anlamda örnek bir model oluşturacağına inanıyoruz. Edremit Kaymakamlığı olarak ilçemizde yürüttüğümüz sosyal sorumluluk projelerimiz ile çocuklarımızın geleceğine destek olmaya çalışıyoruz. Bu noktada DeFacto ile böyle güzel bir sosyal sorumluluk projesinde iş birliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle Yılmaz Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrencilerimizin sektörün ihtiyaç duyduğu temel yeterliliklere sahip mesleğin gerektirdiği genel ve özel bilgi birikimlerine sahip, sorumlu, nitelikli eleman gücünü yeni teknik ve yöntemlere dayalı olarak yetişmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Öğrencilerimizin üreticiliklerini artırmak, tecrübe, bilgi ve teknoloji paylaşımına imkan oluşturmak amacıyla bu iş birliği protokolünü gerçekleştirdik. Projemiz ile DeFacto'nun KAÇUV yararına yürüttüğü bir sosyal sorumluluk projesi olan Kumaştan Hayaller projesine katkı sağlayarak; yardıma muhtaç kanser hastası çocuklarımıza destek olmaya çalışacağız. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yılmaz Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğümüz ile birlikte projede yer alacağız. Bu güzel ve anlamlı projenin hayata geçirilmesini sağlayan DeFacto yetkililerine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Atıl kumaşlar çocuklarımızın umudu oluyor

DeFacto Kurumsal İletişim Müdürü Cenk Yapıcı, "DeFacto olarak ihtiyaç sahibi çocuklarımız ve ailelerinin bu zorlu tedavi sürecindeki koşullarını iyileştirmek ve kolaylaştırmak adına kıymetli bir iş yaptığımıza inanıyoruz. Projemiz kapsamında daha önce İstanbul ve Tekirdağ İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Kocaeli Valiliği ile iş birliği protokolü imzaladık. Bugün önemli bir adımı da Edremit Kaymakamlığı ile atıyoruz. Balıkesir'de Edremit Kaymakamlığı'nın desteğiyle fabrikalarımızdaki atıl kumaşlar gençlerimizin desteğiyle tedavisi süren çocuklarımıza umut olmaya devam edecek. Gençlerimizin sayesinde Edremit'te attığımız bu umut tohumunun en kısa sürede yeşererek ülkemizin dört bir yanını saracağına inanıyoruz. Kumaştan Hayaller projesini Türkiye'nin dört bir yanına taşıyarak yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Bu nedenle bugün projemizi destekleyen Edremit Kaymakamlığı'na ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA