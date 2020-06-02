Edremit'te hasat sevinci
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Edremit'te hasat sevinci

Edremit'te hasat sevinci 25 yıl sonra ekilen ovada yetiştirilen kabak ve salatalık gibi ilk ürünler vatandaşa belediye önünde dağıtıldı.

02.06.2020 15:56 | Son Güncelleme: 02.06.2020 16:00

Edremit'te hasat sevinci

25 yıl sonra ekilen ovada yetiştirilen kabak ve salatalık gibi ilk ürünler vatandaşa belediye önünde dağıtıldı.

BALIKESİR - Edremit Belediyesi 25 yıl sonra yeniden tarımsal üretime kazandırılan tarlalarda yetiştirilen ilk hasat ürünleri vatandaşlara dağıttı.

Edremit Belediyesi ve S.S Çıkrıkçı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin ortak hizmet projesi kapsamında ekilen sebzelerden ilk ürün elde edildi. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan seçim dönemindeki sözünü tutarak 25 yıldır işlenmeyen sebze ve meyve yetiştiriciliğine elverişli belediye arazilerini tarıma kazandırdı. Edremit Ovası'ndaki 146 dönüm arazide başlayan sebze üretiminde ilk ürün olarak elde edilen kabak ve salatalık sebzeleri Çıkrıkçı Mahallesi Muhtarı ve S.S Çıkrıkçı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Tahsin Yıldız ve üreticiler tarafından Edremit Belediyesi önünde Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'a ve Edremitli vatandaşlara sunuldu.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan,"Fidesinden tohumuna kadar hepsi Edremit Ovası'nın kendi ürünlerinden elde edilen meyve ve sebzelerimiz ilk mahsullerini aldık. Tarımın Edremit'imizin ve ülkemizin geleceği olduğunun bilincinde başlattığımız bu projenin ilk ürünlerini almak bizler için onur ve gurur verici oldu. Arazilerimizin meyve ve sebze yetiştiriciliğine uygun olan kısımlarında meyve ve sebze, diğer arazilerde de yem bitkisi yetiştiriciliği ve hayvancılık faaliyetleri için ayırdık. Üretimle kalkınacak ve adım adım projemizi büyüteceğiz. Edremit Belediyesi olarak kooperatifimize üretimden pazarlamaya kadar her türlü desteği vermeye de devam edeceğiz. Bu değerli projeye katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Çıkrıkçı Mahallesi Muhtarı ve S.S Çıkrıkçı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Tahsin Yıldız'da Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'a teşekkür etti. Muhtar Yıldız, "Belediyemiz ile yaptığımız ortak işbirliği ile ilk başta mevsimine göre domates, biber, patlıcan, salatalık, kabak, kavun, karpuz, fasülye ve salatalık ekimleri yapıyoruz. Belediyemizin sağladığı arazi, araç ve gereklerle bu ekimleri yapıyoruz. Bizlere bu olanakları sağlayan ve birçok çiftçi arkadaşımızın yeniden ekiliş yapmasına vesile olan Belediye Başkanımız Selman Hasan Arslan ve ekibine teşekkür ediyoruz" ded.

Hasat sunumuna Edremit Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Elman, Tayfun Gerkuş, Metin Tunçer, Kürşad Saran, Edremit Belediyesi Tarım Komisyonu Üyeleri Metin Aktaş, Fuat Sönmez, Belediye Meclis Üyeleri Davut Çengel, Murat Tuna, Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı, İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Herdan, Tarımsal Hizmetler Müdürü İbrahim Atış, Fen İşleri Müdürü Abdullah Kesici ve üreticiler katıldı.

Edremit'te hasat sevinci

Kaynak: İHA

Manşet

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