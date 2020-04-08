Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü: "Bakkallara dezenfektan dağıtıldığına dair iddia gerçeği...
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Ekrem Canalp, Edirne, Güncel

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü: "Bakkallara dezenfektan dağıtıldığına dair iddia gerçeği...

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü, personeli tarafından bakkallara dezenfektan jel dağıtıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

08.04.2020 14:22 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:22
Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü:

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü, personeli tarafından bakkallara dezenfektan jel dağıtıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadelede alınmış kararlar doğrultusunda tüm iş yerlerinde dezenfektan bulundurulmasının zorunlu olduğu aktarıldı.

Bu zorunluluğun kontrollerinin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği yetkililerinden oluşturulmuş olan komisyon tarafından gerçekleştirildiğinin belirtildiği açıklamada, Edirne Valisi Ekrem Canalp'in talimatı ile marketlere ücretsiz dezenfeksiyon işlemi yapıldığı, yine valilik bünyesinde oluşturulmuş olan bir diğer komisyon tarafından da ücretsiz eğitim ve rehberlik çalışmaları gerçekleştirildiği ifade edildi.

Ancak müdürlüklerince bakkallara dezenfektan jeli dağıtılmadığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"07 Nisan tarihinde sosyal medya ve yerel basında çıkan 'İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz personelleri tarafından bakkallara dezenfektan jel dağıtıldığı, bu jellerin son tüketim tarihlerinin geçtiği' yönündeki habere istinaden açıklama ihtiyacı duyulmuştur. Bu kapsamda basında çıkan iddialarla ilgili olarak, komisyonumuz tarafından gerçekleştirilen denetimlerde tutulan resmi kontrol raporlarımızda bakkallara tutanak karşılığında dezenfektan dağıtıldığına dair iddia gerçeği yansıtmamaktadır. Gerek İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli gerekse de komisyon üyesi olan diğer kamu kurumlarının personeli tarafından bakkallara tutanak karşılığı herhangi bir dezenfektan dağıtımı gerçekleştirilmemiştir. Denetimlerde tutulan resmi kontrol raporlarının ekinde 11 maddelik Kovid - 19 salgınıyla mücadele esaslarının olduğu resmi yazı ve 'Gıda İşletmelerinin Uyması Gereken 10 Kural' afişleri dışında herhangi bir evrak ya da malzeme bırakılmamaktadır. Bahse konu dezenfektan jellerin Bakkallar Odası tarafından üyelerine dağıtılmış olduğu, ürünlerin arka yüzünde yer alan etiketinde 'Edirne Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası' ibaresi ile 'Hediyedir para ile satılmaz' ibarelerinin yer aldığı görülmektedir.Bu etiket bilgilerinden de anlaşılacağı üzere resmi kurumlarımızın dağıtım olayının tamamen dışında olduğu açıktır. Bu durumun tespit edildiği tarihten itibaren el dezenfektanları Bakkallar Odası tarafından toplatılmaya başlanmıştır. Üretici ile dağıtıcı hakkında da ilgili kurum tarafından idari işlemler gerçekleştirilecektir."

Açıklamada, gerçeği yansıtmayan bahse konu haberle ilgili her türlü hukuki yollara başvurulacağı vurgulandı.

Kaynak: AA

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