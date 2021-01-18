Meşhur "kuru soğuğu" kenti buz kestirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Meşhur "kuru soğuğu" kenti buz kestirdi

18.01.2021 10:43 | Son Güncelleme: 18.01.2021 11:12

Edirne'de etkili olan soğuk hava yaşamı güçleştiriyor.

Edirne'de etkili olan soğuk hava yaşamı güçleştiriyor.

Hava sıcakları cuma gününden itibaren Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisiyle düşmeye başladı.

Hafta sonu kısa süreli kar bulutu geçişlerinin yaşandığı bölgede Edirne'nin, meşhur "kuru soğuğu" denilen ayaz başladı.

Hava sıcaklıkları gece zaman zaman sıfırın altında 7 derecelere kadar düştü.

Bu nedenle su birikintilerinin olduğu yerler buz tuttu, bitkilerin üzeri, kırağıyla kaplandı.

Özellikle Tunca Nehri'nin taşkın yaptığı Sarayiçi Adası'nın nehir sularının taştığı alanların büyük bölümü ve suyla dolu Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Er Meydanı çayırı buzla kaplandı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü kentte tahminlere göre soğuk hava etkisini cumaya kadar sürdürecek.

Meşhur 'kuru soğuğu' kenti buz kestirdi
Meşhur 'kuru soğuğu' kenti buz kestirdi
Meşhur 'kuru soğuğu' kenti buz kestirdi
Meşhur 'kuru soğuğu' kenti buz kestirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Selçuk Özdağ Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu İrem Derici Acun Ilıcalı Murat Dalkılıç
Spor Arda Turan Fatih Terim İsmail Kartal Emre Taşdemir İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Kaza Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Meşhur "kuru soğuğu" kenti buz kestirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 11:12:32. #1.14#
title