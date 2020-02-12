12.02.2020 15:16 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:23

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Arasta Çarşısı esnafını ziyaret etti.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gürkan bir araya geldiği çarşı esnafının sorularını yanıtladı, istek ve şikayetlerini dinledi.

Esnafa Selimiye Rekreasyon Projesiyle ilgili bilgi veren Gürkan, projenin 6 ödül aldığını belirtti.

Projenin Selimiye Camisi'nin güzelliğini ön plana çıkaracağını ifade eden Gürkan, "UNESCO'nun ve dünya mimarlık tarihinin beklentilerine uygun olarak, Selimiye'yi daha çok öne çıkaran, siluetini etkilemeyen, gölgelemeyen bir rekreasyon projesi yaptık." dedi.

Gürkan, projenin son durumu hakkında da bilgiler vererek, çarşı esnafını ve kamuoyunu sürekli bilgilendireceklerini kaydetti.

TOBB Edirne KGK üyeleri seminere katıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Edirne Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) İcra Komitesi üyeleri seminere katıldı.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'ndan yapılanaçıklamaya göre, TOBB ve iştiraklerini tanıtmak, genel ekonomik gelişmeler ve Türk dış politikası hakkında bilgilendirmek amacıyla TOBB Sosyal Tesisleri'nde "Kadın ve Genç Girişimciler Bilgilendirme Semineri" düzenlendi.

Seminere TOBB Batı Marmara Bölge Temsilcisi, TOBB Edirne KGK İcra Komitesi Başkanı Elmas Aslan ve TOBB Edirne KGK İcra Komitesi üyeleri de katıldı.

Kaynak: AA