EDİRNE'DE 'TUNCA-1' OPERASYONU, 12 GÖZALTI

EDİRNE (DHA) - EDİRNE'de yılbaşı gecesi Mehzilanır Mahallesi'nde polis aracına pompalı tüfekle açılan ve polislerin yara almadan kurtulduğu saldırıyla ilgili 1 kişinin yakalanmasının ardından polis, 4 mahallede belirlediği adreslere sabah saatlerinde 150 polisin katılımıyla 'Tunca-1' operasyonu düzenledi. Tabanca, tüfek ile mermilerin ele geçirildiği operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Edirne'de yılbaşı gecesi Menzilahır Mahallesi'nde havaya ateşli silahlarla ateş açıldı, bunun üzerine bölgeye giden sivil polis aracını da pompalı tüfekle ateş edildi. Polislerin yara almadan kurtulduğu saldırıda saçmalar araca isabet etti. Polis, saldırıya gerçekleştiren yaşı 18'den küçük H.Ç.'yi gözaltına aldı. İl Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı gecesi ateşli silahla ateş açanlara yönelik kapsamlı araştırma yaparak, silah kullananları tek tek tespit etti. Bu sabahın erken saatlerinde aralarında özel harekatçıların da bulunduğu 150 polisle Menzilahır, Çavuşbey, Nişancıpaşa, Abdurrahman Mahallesi ile Havsa ilçesi ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün belirlediği 4 adres olmak üzere toplam 17 adrese sabahın ilk saatlerinde 'Tunca-1' operasyonu düzenledi.

Mahalleleri abluka altına alan polis ekipleri, belirlenen ev ve eklentilerinde kapsamlı arama yaptı. Aramalarda, ruhsatsız 2 tabanca, 1 pompalı tüfek, 2 av tüfeği, 2 kuru sıkı tabanca, 1 çelik yelek, 1 rambo tabir edilen bıçak, 1 muşta, 1 pala ile silahlara ait 109 fişek ele geçirildi. Operasyonda, B.Ö., G.D., U.K., A.K., E.Ö., Y.G., Ö.A., K.Ş.,E.O., B.B., E.A. ve K.Ö., olmak üzere 12 kişi gözaltına alınarak, soruşturmalarını yürütüleceği emniyete götürüldü. Polis, adreslerinde bulunamayan 5 şüpheliyi de yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada Menzilahır Mahallesi'nde bir cansız kadın mankenin evin bacasına boğazından iple asılı olarak bırakıldığı görüldü.