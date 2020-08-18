EDİRNE'DE TATİLCİLER BİNLERCE KAPLUMBAĞAYI ELLERİYLE BESLİYOR
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EDİRNE'DE TATİLCİLER BİNLERCE KAPLUMBAĞAYI ELLERİYLE BESLİYOR

EDİRNE'nin Enez ilçesine bağlı Gülçavuş köyü sahilinin yakınında bulunan İncirli Deresi'nde yaşayan binlerce su kaplumbağasını tatilciler elleriyle besliyorlar.

EDİRNE'DE TATİLCİLER BİNLERCE KAPLUMBAĞAYI ELLERİYLE BESLİYOR
18.08.2020 08:58 | Son Güncelleme: 18.08.2020 09:03

EDİRNE'nin Enez ilçesine bağlı Gülçavuş köyü sahilinin yakınında bulunan İncirli Deresi'nde yaşayan binlerce su kaplumbağasını tatilciler elleriyle besliyorlar. Kaplumbağaların insanların ellerinden ekmek yediğini duyanlar, sevimli hayvanları beslemek için bölgeye akın ediyorlar.

Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Ege denizin incisi konumunda Saros sahillerinden Gülçavuş köyü sahilinde bulunan İncirli Deresi'nde yaşayan binlerce su kaplumbağası tatilcilerin ilgi odağı oluyor. Tatilciler, derede yaşayan sevimli kaplumbağaları her gün ziyaret edip yanlarında getirdikleri ekmek ve simit vererek elleriyle besliyorlar. Özelikle çocukların ilgi gösterdiği kaplumbağalar kendilerine verilen ekmekleri yemek için bir birleriyle yarışırken ortaya güzel görüntüler oluşturdu. Kaplumbağaların insanların ellerinden ekmek yediğini duyanlar, sevimli hayvanları beslemek için bölgeye akın ediyorlar.

Gülçavuş köyünde yaşayan tatilcilerden emekli öğretmen Bahri Kahraman, sahilin simgesi haline gelen su kaplumbağalarına tatilcilerin ekmek ve simit atarak onları insanlara yakın olmaya alıştırdığını belirterek, " Yaz gelince insanlar plaja geliyor, ellerindeki ekmekler, simitler, poğaçalar, tatlıları zamanla kaplumbağaları vere vere onları alıştırdılar. İlk geldikleri zaman biraz yabancı olurlar, insanlara yaklaşmazlar ancak yiyecek aldıkları sürece insanların yanlarına gelmeye başlar. Bunlar zaman zaman tatlı sudan gelip denize de gidebiliyorlar. Fakat biz bazen çocuklarla toplayıp doğdukları yere, tatlı suya geri götürüyoruz. Burada binlerce kaplumbağa var, aynı zamanda çevrede doğal bir temizleyici bunlar. Buradaki bitki yapısıyla alakalı birazda bu kadar çoğalmaları. Kamış bölgesi var derenin her iki tarafında. Orada kış uykusuna yatarlar. İyi de beslendikleri için çok daha fazla yumurtluyorlar. İnsanların da yardımıyla kaplumbağalarımız çoğaldıkça çoğalıyor. Bölgede bunu duyan tüm aileler çocuklarını buraya getirir, ekmek atıklarını torbalarına doldurup beslerler. Onlar için de bir rehabilitasyon oluyor. Çocuklar da çok mutlu oluyor."dedi.

'YEMEDİKLERİMİZİ KAPLUMBAĞALARA VERİYORUZ'

Su kaplumbağalarını çocuklarıyla birlikte beslemeye gelen Özlem Yavuz, yemedikleri bayatlamış ekmekleri her gün dereye gelerek kaplumbağalara verdiklerini söyledi. Kaplumbağaları elleriyle beslediklerini dikkat çeken Yavuz, "Buraya yazları geliyoruz. Burayı çok seviyoruz, doğayla iç içe sosyalleşebiliyoruz burada. Yemediklerimizi ya da bayatlamış ekmeklerimizi kaplumbağalara veriyoruz. Doyduklarını düşünüyorum. Doymasalar bile biz elimizden geldiğince beslemeye çalışıyoruz. "şeklinde konuştu. Ailesiyle birlikte kaplumbağaları beslemeye gelen 10 yaşındaki Yağız Yavuz, ise "Kaplumbağaları besliyoruz. Herkes kaplumbağalara önem veriyor burada. Yiyemediğimiz, bayatlamış yiyecekleri hep onlara atıyoruz.dedi. Çocuklardan Defne Arslan'da, "Her gün uğramaya çalışıyoruz. Ekmeğimiz olmasa da sağdan soldan bulduklarımızı onlara atıyoruz. Biz onlara, onlar da bize alıştı."diye konuştu.

Kaynak: DHA

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