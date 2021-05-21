Edirne'de tarihi yapılar, leyleklere yuva oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Edirne'de tarihi yapılar, leyleklere yuva oldu

Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray - Haberler | Güncel

EDİRNE'de, Osmanlı döneminde asker hastanesi olarak kullanılan tarihi yapıdan kalan sütunlar ile koza fabrikası olan binanın çatısı, leyleklerin yuvası haline geldi.

EDİRNE'de, Osmanlı döneminde asker hastanesi olarak kullanılan tarihi yapıdan kalan sütunlar ile koza fabrikası olan binanın çatısı, leyleklerin yuvası haline geldi. Fabrikanın bulunduğu mahallede yaşayan Muhlise Karagöz, "Leylekler, mahallemizin misafirleri. Sonbahara doğru yavruları ile birlikte uğurluyoruz" dedi.

Göç yolunda binlerce leyleğin üremek için konakladığı bölgeler arasında bulunan Edirne'nin kullanılmayan tarihi yapıları, leyleklere yuva oluyor. Her yıl ilkbaharda, Afrika ülkelerinden kente gelen leylekler; Sarayakpınar köyü yolunda bulunan, Balkan ve Çanakkale savaşlarında asker hastanesi olarak kullanılan binadan kalan sütunlar ile Kaleiçi semtinde atıl durumdaki tarihi koza fabrikasının çatısına yuva kurdu. Leyleklerin Edirne'ye gelmelerinin en önemli nedeninin, Tunca ve Meriç nehirleri olmak üzere çeltik (pirinç) tarlaları olduğu belirtiliyor. Leylekler, çeltik ekili arazilerde kurbağa ve yılan, nehirlerde ise balıkları avlıyor. Leylekler, tarihi yapıların yanı sıra çeltik ekili sulak olan arazilerin bulunduğu köylerde evlerin çatısına da yuva kuruyor. 

'LEYLEKLER BİZİM MİSAFİRİMİZ'Koza fabrikasının bulunduğu Dilaverbey Mahallesi'nde oturanlar da her yıl gelen leylekleri misafirleri olarak görüp, beslenmelerini sağlıyor. Mahalleliden Coşkun Karagöz, "Leylekler tarihi koza binasını mesken tuttu, her yıl geliyorlar. Hasar gören yuvalarını başta tadilat edip ondan sonra yerleşiyorlar. Yavrularını burada büyütüp takvime göre göç ediyorlar. Leylekler burada yuvalarında 2 yavru yapıyor. Çok sevimli hayvanlar. Onlar bizim misafirimiz" dedi.

Leyleklerin, mahallelinin komşusu olduğunu belirten Muhlise Karagöz de "Leylekler bizim mahallemizin misafirleri. Yuvaları tarihi binada yüksek çatıya yapıyorlar. Her yıl geliyorlar, sonbahara doğru yavruları ile birlikte uğurluyoruz" diye konuştu.


Edirne'de tarihi yapılar, leyleklere yuva oldu
Edirne'de tarihi yapılar, leyleklere yuva oldu
Edirne'de tarihi yapılar, leyleklere yuva oldu
Edirne'de tarihi yapılar, leyleklere yuva oldu
Edirne'de tarihi yapılar, leyleklere yuva oldu
Edirne'de tarihi yapılar, leyleklere yuva oldu
Edirne'de tarihi yapılar, leyleklere yuva oldu
Edirne'de tarihi yapılar, leyleklere yuva oldu
Edirne'de tarihi yapılar, leyleklere yuva oldu
Edirne'de tarihi yapılar, leyleklere yuva oldu
Edirne'de tarihi yapılar, leyleklere yuva oldu
Edirne'de tarihi yapılar, leyleklere yuva oldu
Edirne'de tarihi yapılar, leyleklere yuva oldu
Edirne'de tarihi yapılar, leyleklere yuva oldu
Edirne'de tarihi yapılar, leyleklere yuva oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Destici Mustafa Sarıgül Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Burak Sergen Engin Akyürek Tuba Büyüküstün
Spor Ali Koç Cenk Tosun Ozan Tufan Hakan Arslan Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Edirne'de tarihi yapılar, leyleklere yuva oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.05.2021 09:55:16. #1.11#

title