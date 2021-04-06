Edirne'de Kovid-19 sürecinde ülkelerine dönemeyen yabancı öğrencilere 430 bin lira destek
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Edirne'de Kovid-19 sürecinde ülkelerine dönemeyen yabancı öğrencilere 430 bin lira destek

Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
Edirne'de Kovid-19 sürecinde ülkelerine dönemeyen yabancı öğrencilere 430 bin lira destek

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle öğrenim gördükleri Edirne'den ülkelerine dönemeyen yabancı öğrencilere 430 bin liralık yardımda bulunulduğu bildirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle öğrenim gördükleri Edirne'den ülkelerine dönemeyen yabancı öğrencilere 430 bin liralık yardımda bulunulduğu bildirildi.

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hakan Çalışkan, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 sürecinde Edirne'de öğrenim gören öğrencilere gereken desteği verdiklerini belirtti.

Kentteki kurum ve kuruluşların bu süreçte kendilerine destek olduğunu aktaran Çalışkan, "Pandeminin başlangıcından bu yana kurum ve kuruluşların destekleriyle yaklaşık 430 bin lira değerindeki yardımı Edirne'de kalan ve ülkesine dönememiş yaklaşık 253 öğrencimize ulaştırdık. Bizlere destek veren ve misafir öğrencilerimize misafirperveliklerini gösteren tüm kurum ve kuruluşlara tekrardan teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çalışkan, salgın döneminde öğrencilerin akademik ve mesleki donanımlarını artırmak amacıyla çevrim içi Uluslararası Öğrenci Akademisi programını da hayat geçirdiklerini belirtti.

Programla öğrencilerin gelişimine katkı sağlamayı amaçladıklarını aktaran Çalışkan, şunları kaydetti:

"Dernek olarak Trakya Üniversitesinde yükseköğrenim gören farklı ülkelerden gelen uluslararası öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel donanımlarının güçlendirilmesi, ilgi alanlarına ilişkin yeni olanaklara imkan sağlamak amacıyla 25 dersten oluşan hafta 2 ders ikişer saat olmak üzere 'Uluslararası Öğrenciler Akademisi' programı gerçekleştirdik. Dernek olarak üniversite eğitimlerinin yanı sıra bu şekilde akademi çalışmalarımız ile öğrencilere destek olmaya devam edeceğiz. Ana amacımız öğrencilerimizin her açıdan daha donanımlı birer birey olarak ülkelerine döndüklerinde önemli yerlere gelmelerini sağlamaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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