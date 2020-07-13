Edirne'de deprem gönüllülerinden enkazda arama-kurtarma eğitimi
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Edirne'de deprem gönüllülerinden enkazda arama-kurtarma eğitimi

Edirne'de deprem gönüllülerinden enkazda arama-kurtarma eğitimiEDİRNE'nin Keşan ilçesinde faaliyet gösteren Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği'nin (KEDAK) enkazda arama-kurtarma eğitimi gerçekleştirildi.

13.07.2020 13:55 | Son Güncelleme: 13.07.2020 14:07

Edirne'de deprem gönüllülerinden enkazda arama-kurtarma eğitimi

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde faaliyet gösteren Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği'nin (KEDAK) enkazda arama-kurtarma eğitimi gerçekleştirildi.

Keşan'da gönüllüler tarafından kurulan KEDAK, olası depremlere karşı enkaz alanında 2 gün süren arama-kurtarma eğitimi aldı. Eğitim, Gölcük ile Van depremlerinde görev yapan ve derneğin eğitim sorumlusu olan Metin Kuş tarafından verildi. Tatbikat eğitiminde dernek gönüllerine lojistik bölgesinin oluşturulması, enkazda arama, dinleme, giriş noktası belirleme, dehliz açma, girme ve kazı çalışmaları hakkında bilgi verilerek, uygulama yaptırıldı.

'BU TÜR SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ OLUŞMASI ÖNEMLİ'

KEDAK Eğitim Sorumlusu Metin Kuş, olası bir deprem durumunda afet bölgesinde yetkin kişilerin görev alması amacıyla eğitimde tecrübelerini aktardığını belirterek, "Geçtiğimiz 20 yıl içerisinde edindiğim tecrübeler ve bilgileri aktarmaya çalışıyorum. Trakya deprem bölgesine uzak olabilir. Ancak deprem bölgesine uzak bu tür sivil toplum kuruluşlarının oluşması önemli. Çünkü olası bir felakette toplanarak, deprem bölgesine hareket edilmesi daha kolay. Trakya'da bu tür oluşumların artmasını diliyorum. Burada bir eğitim tatbikatı yaptık. Lojistik bölgesinin oluşturulması, enkazda arama, dinleme, giriş noktası belirleme, dehliz açma, girme ve kazı çalışmaları gerçekleştirdik. Hem teorik hem de uygulamalı bir eğitim oldu" dedi.

KEDAK Başkanı Gökhan Yumuşak ise dernek olarak olası bir depreme karşı eğitim faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade ederek, "Daha öncede Korudağları'nda ekip oluşturma, operasyonel faaliyetler ve arazi arama-tarama üzerine uygulamalı bir eğitim düzenlemiştik. Bu faaliyetimizde de enkazda arama-kurtarma üzerine uygulamalı bir eğitim gerçekleştirdik. Olası bir depremde ekipmanlarımızı nasıl kullanmamız gerektiğini öğrendik" diye konuştu.

'DERNEĞİMİZİN GÖSTERDİĞİ ÇABAYI TAKDİR EDİYORUZ'

Keşan Belediyesi Mustafa Helvacıoğlu da, KEDAK kampını ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Helvacıoğlu, "Muhtemel afetlere her an hazırlıklı olmak, afet anında en etkili ve hızlı afete müdahale edebilme kabiliyetini geliştirmek için KEDAK'ın gösterdiği çabayı takdir ediyoruz. Afetlere hazırlıklı olmak adına anında ve etkili müdahale için derneğimizin gösterdiği çabayı takdir ediyoruz" ifadelerini kullandı

Edirne'de deprem gönüllülerinden enkazda arama-kurtarma eğitimi

Kaynak: DHA

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