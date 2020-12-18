Edirne'de bir maden işletmesi karantinaya alındı
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Edirne'de bir maden işletmesi karantinaya alındı

18.12.2020 12:15 | Son Güncelleme: 18.12.2020 12:19
Edirne'de bir maden işletmesi karantinaya alındı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir maden işletmesi karantinaya alındı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir maden işletmesi karantinaya alındı.

Uzunköprü İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Hakan Yavuz Erdoğan başkanlığında toplanarak karantina ve tedbir kararları aldı.

Buna göre, Harmanlı köyünde faaliyet gösteren maden işletmesine giriş ve çıkışlar yasaklanarak 7 gün boyunca karantina uygulanması kararlaştırıldı.

Kurul, Telli Çeşme Meydanı'ndaki oturma banklarının da kullanım dışı bırakılması kararını aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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