Edirne'de ATM'ye yerleştirdiği düzenekle para çeken zanlı yakalandı
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Edirne'de ATM'ye yerleştirdiği düzenekle para çeken zanlı yakalandı

Edirne'de ATM'ye yerleştirdiği düzenekle para çeken zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

???? Edirne'de ATM'ye yerleştirdiği düzenekle para çeken şüpheli gözaltına alındı.

???? Edirne'de ATM'ye yerleştirdiği düzenekle para çeken şüpheli gözaltına alındı.

Muammer Aksoy Caddesi Baca mevkisinde bir ATM'ye banka ve kredi kartı sıkıştırma düzeneği yerleştirildiği bilgisi üzerine Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ATM'nin çevresinde şüpheli hareketlerde bulunan kişiyi takibe aldı.

Kocasinan Mahallesi 6. Sokak'ta yakalanan şüpheli E.S'nin (48) üst aramasında, kart sıkıştırma düzeneği, bir müştekiye ait banka kartı ve bir miktar para ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Edirne'de ATM'ye yerleştirdiği düzenekle para çeken zanlı yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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