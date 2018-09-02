Edirne Ayçiçeğinde Rekor Verim Dönüm Başına 350 Kilo Hd 1

Trakyalı çiftçiler mevsim normallerinin üzerinde görülen sağanak yağmurların ardından ayçiçeğinde rekor verim almaya başladı. Edirne'de 1 milyon dönümün üzerinde ekilen tarlalarda hasat başlarken, geçen yıla oranla yüzde 50 verimin arttığını ifade eden Edirne Ziraat Odası Meclis Başkanı Erdal Akgün, Yaz yağmurlarının ardından dönüm başına 200 yerine 350 kilonun üzerinde verim alıyoruz. Bu son yılların en büyük verimi dedi.

Trakya çiftçisinin en büyük gelir kaynaklarından biri olan ve 'sarı gelin' olarak adlandırılan ayçiçeğinde tarlalarda hasat başladı. Kentte 1 milyon dönümün üzerinde ekilen ayçiçeğinde mevsim normallerinin üzerinde görülen sağanak yağışlarla birlikte verim yüzde 50 oranında arttı. Çiftçiler, buğdayda görülen 'kök hastalığı' nedeniyle üzülürken, bu durumu ayçiçeğin rekor verimiyle tersine döndü. Edirne Ziraat Odası Meclis Başkanı Erdal Akgün, yaz yağmurlarının ardından dönüm başına 200 yerine 350 kilonun üzerinde verim aldıklarını ifade ederek, ayçiçeğin son yılların en büyük verimine ulaştığını söyledi. Akgün, Geçen yıl kuraklıktan dolayı ayçiçeği ve buğdayda ciddi verim düşüklüğü yaşandı. Buna rağmen Trakya'da bir karış bile toprak boş bırakılmadı ve ekime devam edildi. Bu yıl ayçiçeğinde verim gerçekten çok yüksek. İşini iyi yapan, iyi tohum kullanan üretici en az dönüm başına 350 kilo verim alıyor. Geçen yıl kuraklıktan ayçiçeğimiz kavrulup gitmişti. Bu yıl ise hem baharım, hem de yaz aylarında çok yağmur görmemiz sayesinde ayçiçeği verimde zirve yaptı. Tarlada hasat işlemimiz başladı, yaklaşık 1 ayda tüm ekili arazilerimiz de tamamlanır diye düşünüyorum dedi.

'DÖNÜM BAŞINA VERİM 2 KATINA ÇIKTI'

Edirneli çiftçilerden Cevat Süt de verimin yüksek olduğunu ancak gübre ve mazot gibi girdilerin halen çok yüksek olduğunu kaydederek, Geçen yıla göre ayçiçeğinde verim yüzde 50 arttı. Yaz aylarında bile yağışlar gördük, bu da ayçiçeğin verimini çok arttırdı. Ben çocukluğumdan beri tarladayım ve çiftçilik yapıyorum. Şimdi hasat yapanlara da sorduğumuz verimin çok iyi olduğunu öğreniyoruz. Bende tarlamda bir parça kadar hasat yaptık v dönüm başına 350 kilo kadar verim aldım. Benim yaşım 62 bu yılki kadar verim hiç görmedim. Bizden büyüklere de sorduğumda böyle verim görmediklerini söylediler. Bunun bir rekor olduğunu söyleyebiliriz. Bana sorarsanız son 50 yılın rekor verimi diyebiliriz. Ayçiçek alım fiyatlarından memnun değiliz, mazot geçen yıl 4 lira iken şimdi 6 liraya kadar çıktı. Döviz kurları, gübre fiyatları aldı başını gitti. Şimdi 2 bin liranın üzerinde bir alım fiyatı var. Ton başına bu rakam 3 bin olması lazımdı şeklinde konuştu.

'MAZOT, GÜBRE FİYATLARI ÇOK YÜKSEK'

Çiftçi Necati Karanfil, yüksek verime rağmen alım fiyatlarının düşük olmasından yakınarak şunları söyledi

Ayçiçeğinde bu sene çok güzel verimler biçiyoruz. Geçen yıl kuraklık yaşandığı için verim yoktu, bu sene yağmurlar çok oldu. Tarlada hasat başladım, dönüm başına 350 kilo verim alıyoruz. Çiftçilerin girdikleri yüksek, mazot, gübre bu nedenle ayçiçeği alım fiyatlarından çok memnun değiliz. Verim dönüm başına 350 kilo olduğunda bile çok kar bırakmıyor. Buğday hasadında hastalık ve kuraklıktan üzülmüştük. Şimdi ayçiçeğinde yüzümü azda olsa güldü

BİTKİSEL YAĞ ÜRETİLİYOR

Trakya'da 'altın sarı' olarak bilinen ayçiçeğinde hasat başlarken, 1 ay içerisinde Edirne'de yaklaşık 1 milyon dönüm tarla biçilecek. Bitkisel sıvı yağ üretilen ayçiçeği, çiçekleri güneşe doğru döndüğü için halk arasında 'günebakan yada gündöndü' olarak tanımlanıyor.