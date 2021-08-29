Edinson Cavani, 'Come to Fenerbahçe' mesajları atan taraftara karşılık verdi

Manchester United'da sezon sonu mukavelesi bitecek 34 yaşındaki dünyaca ünlü golcü Edinson Cavani, Cristiano Ronaldo'nun gelişiyle bavulunu topladı. Kırmızı Şeytanlar, Cavani ile yolları ayırmak istiyor. F.Bahçeli taraftarlar da Cavani'nin hesabını adeta akbulakaya aldı. Uruguaylı forvet, 'Come To Fenerbahçe' yazan taraftarı takibe aldı, Instagram'dan F.Bahçe ile ilgili attığı hikayeleri izledi.

Fenerbahçeli taraftarlar, Edinson Cavani'yi takımda görmeyi çok istiyor. Cristiano Ronaldo'nun gelişiyle gözden düşen Cavani, takım arıyor. Manchester United da Uruguaylı'nın takımdan gitmesini istiyor. Özellikle Türk medyasında şu sıralar Cavani çok ciddi şekilde yazılıyor.

OLUMLU KARŞILIK

Edinson Cavani, 'Come to Fenerbahçe' mesajıyla hesabını ablukaya alan Fenerbahçeli taraftarı takibe aldı. Cavani, Murat isimli bu kişinin Fenerbahçe ile ilgili paylaşımlarını da seyretti. Fenerbahçe'nin Cavani hakkında girişim yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.

HACKLENME ŞÜPHESİ

Edinson Cavani'nin hesabının ele geçirildiğine yönelik şüpheler de var.