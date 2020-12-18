Eda Erdem Dündar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Eda Erdem Dündar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

18.12.2020 10:31 | Son Güncelleme: 18.12.2020 10:34
Eda Erdem Dündar, AA'nın

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Eda Erdem, haber, yaşam ve spor kategorilerinde birer fotoğraf için oy kullandı.

Milli voleybolcu, spor kategorisinde oyunu Fecri Barlık tarafından çekilen Siirt'te bir grup çocuğun araç lastiklerinden kendi imkanlarıyla oluşturduğu voleybol sahasında maç yaptıkları anı gösteren "Lastiklerden voleybol sahası" adlı fotoğrafı seçti.

Haber kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele" fotoğrafına oy atan Eda Erdem, yaşam kategorisinde ise Mehmet Kumcağız'ın "Sınıfın yeni öğrencisi 'Fındık'" isimli çalışmasını oyladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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